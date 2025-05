Bijzondere afmelding voor Premier League Darts: 'De dokters zeiden dat ik het land niet moest verlaten'

Dat Kim Huybrechts twee keer mee mocht doen aan de Premier League Darts, ziet de Belg nog steeds als het hoogtepunt van zijn carrière. Toch bewaart hij ook 'slechte' herinneringen aan het lucratieve toernooi, want hij moest zich eens afmelden met een bijzondere reden.

De 39-jarige Huybrechts is te gast in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Daarin doet hij uit de doeken wat er rond zijn afwezigheid in speellocatie Cardiff gebeurde in 2017. Het begon voor hem al in de veelbesproken wedstrijd tegen Adrian Lewis. De Engelsman haalde Huybrechts uit zijn spel door te klagen over het krakende podium. Dat lukte nogal makkelijk, want Huybrechts zat in een moeilijke periode.

Moeder overleden

"Die week had ik gehoord dat mijn moeder nog maar een klein maandje zou leven. Het was allemaal een beetje veel. Ik heb die laatste week ook overgeslagen, tegen Peter Wright was dat. De dokters zeiden dat ik het land niet meer moest verlaten, omdat het elk moment zover kon zijn (dat zijn moeder overleed, red.). Toen heb ik met de PDC besloten om de wedstrijd te annuleren."

Dat was een hele heftige situatie, maar Huybrechts heeft nog meer indrukwekkende wedstrijden in de Premier League Darts gespeeld. "Ik moest in Glasgow tegen Gary Anderson... Ik ging met een heel klein hartje het podium op. Van de eerste tot de laatste pijl werd ik uitgejouwd. Dat heeft wel indruk achter gelaten. Ik stond met de staart tussen de benen op het podium."

Bewogen jaar

Inmiddels liggen die tijden ver achter Huybrechts en is hij allang blij dat hij nog profdarter is. De afgelopen jaren stonden bol van de incidenten. Zo had hij ruzie met landgenoten Dimitri van den Bergh en Mike De Decker. Daarnaast werd hij aangevallen na een bezoek aan de Belgische bekerfinale in 2024. Echt zin om darten te kijken in zijn vrije tijd, heeft hij dan ook niet meer. Zeker de Premier League Darts in z'n huidige format niet.

'Zie ze meer dan mijn eigen gezin'

"Ik vind dit format niet zo heel leuk, het heeft z'n charme wel verloren ten opzichte van vroeger. Wie zit er te wachten op de twintigste keer Luke Littler tegen Michael van Gerwen in een half jaar? Vroeger was het één keer Phil Taylor tegen Raymond van Barneveld. Daat zette je je tv voor aan. Nu kijk ik niet zo heel veel meer als ik thuis ben. Ik zie al die jongens vaker dan mijn eigen gezin."

Beluister de podcast

