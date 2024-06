Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh duidelijk: 'We hebben privéproblemen, maar pas op'

Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts stonden na afloop van hun rentree op de World Cup of Darts professioneel de media te woord. Ze wilden niet te lang stilstaan bij hun ruzie, die ze vorig jaar hadden op dit toernooi, maar konden ook niet om de vragen heen.

Al knuffelend kwamen de Belgische darters donderdagavond het podium op in Frankfurt. Ze wonnen als team België hun eerste groepswedstrijd van Singapore (4-2). Ze deden alsof er niks aan de hand was. Ook na afloop voor de camera van Viaplay. "We staan hier als team België, niet als meneer Huybrechts of meneer Van den Bergh", zei Huybrechts politiek correct.

'We zijn gegroeid als personen'

"Vorig jaar stonden we hier met een ander gevoel", blikte Van den Bergh terug. "We zijn het afgelopen jaar allebei gegroeid als personen. We weten dat we hier professioneel moeten staan." Die houding was goed te herkennen op het podium. "We hebben gewoon altijd chemie, er is altijd een connectie tussen ons", verklaarde Huybrechts.

'Publiek op onze rug'

En dat kan de twee Belgen ver brengen. Ook als ze, zoals tegen Singapore, ook nog eens het publiek tegen zich hebben. Van den Bergh: "Ik deed gewoon net als wat ik vorig jaar tegen Nederland deed. Ik hou ervan als het publiek op onze rug zit (publiek keerde zich tegen België en voor Singapore, red.). Dat was nu ook, ik heb mezelf geleerd hoe daarmee om te gaan. Dan kan ik lekker gooien."

'Dat verandert nu ook niet'

Als team willen de darters ver komen. Ze hebben geleerd van de situatie van vorig jaar en waarschuwen de andere landen. "Als wij klikken, zoals we kunnen, dan kunnen we tot het einde van dit toernooi gaan. Iedereen moet rekening met ons houden. Dat was altijd al zo en verandert ook nu niet. Zolang wij samen voor België gooien, maken wij het iedereen moeilijk."

'Privéproblemen'

Ook als de andere landen weten dat het schilletje van professionaliteit en geveinsde vriendschap dun is? "We hebben blessures gehad. We hebben privéproblemen. Maar als we klikken op het podium, dan zijn we gevaarlijk. Dan pas maar op", is Huybrechts strijdvaardig. Van den Bergh beaamt dat. "Het is belangrijk dat wij voor ons Belgenland knokken en dat kunnen wij als team."