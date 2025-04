Opmerkelijk: vrouw van darter Kim Huybrechts presteert beter op profniveau dan haar man

Darter Kim Huybrechts heeft thuis wat uit te leggen. Zijn vrouw presteert dit jaar beter op het professionele circuit dan de Belg zelf, die toch echt professioneel darter is. Huybrechts won in 2025 nog amper wedstrijden.

Zijn vrouw Dana Verhaegen-Huybrechts doet het een stuk beter. Zij speelt dit weekend op de PDC Women's Series, dat gehouden wordt in Rosmalen. En dat doet ze helemaal niet slecht.

Topdarter heeft lak aan ongeschreven regel: 'Het komt vreemd over' Cameron Menzies maakte er op de Euro Tour in Riesa 'weer een heel circus van' toen hij voor de beslissende leg tegen James Wade geen boksje of handje kreeg van zijn tegenstander. Maar volgens Vincent van der Voort, zelf ook geen fan van de ongeschreven regel dat je het wél doet, heeft Wade daar helemaal gelijk in.

Verhaegen strandde in het tiende toernooi van het professionele vrouwencircuit pas in de halve finale. Bij de laatste 16 tikte ze bijna een gemiddelde van 80 aan toen ze de talentvolle Katie Sheldon met 4-3 versloeg. De Nederlandse Noa-Lynn van Leuven was in de halve finale haar eindstation.

Artikel gaat verder na de foto.

Moeilijke periode

Het jaar van Huybrechts is tot nu toe een stuk minder succesvol. De 39-jarige darter kwam in 2025 niet in de buurt van een plek in de halve finale van een toernooi, ook niet op vloertoernooien. Sterker nog, Huybrechts vloog in de laatste vier Players Championship-toernooien er direct in de eerste ronde uit.

Ook plaatste de Belg zich nog niet voor een Euro Tour-toernooi. Als je gewonnen wedstrijden tijdens de kwalificaties voor de Euro Tour niet meetelt, telt Huybrechts slechts 8 overwinningen. Ter vergelijking: zijn vrouw won dit weekend al vijf potjes, en dan zijn er zondag nog twee toernooien te gaan.

Huybrechts en Verhaegen zijn niet het enige koppel in de dartswereld. De excentrieke Schot Cameron Menzies is al een tijdje samen met dartster Fallon Sherrock.

Women's Series

De Nederlandse dartsters presteren goed op de Women's Series in Rosmalen. De winnaars van het vrouwencircuit plaatsen zich aan het einde van het seizoen voor het WK darts. Noa-Lynn van Leuven won de eerste twee toernooien van het weekend. Met de afwezigheid van Beau Greaves - die liever niet buiten Engeland reist - heeft Van Leuven zondag nog meer kansen om titels te pakken.

Aileen de Graaf presteert ook goed. Zij strandde in de kwartfinale en halve finale.

Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door op Sportnieuws.nl bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de bizarre blessure die Michael van Gerwen opliep in Berlijn. Ook komen de geplaagde darters Stephen Bunting en Nathan Aspinall voorbij na hun succesweek. Op de Euro Tour in Riesa viel ook weer genoeg op. Luister dit en meer in de podcast Darts Draait Door hieronder of op Spotify en Apple Podcasts.