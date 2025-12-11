Topdarter Luke Littler won de afgelopen twee jaren bijna alles wat er te winnen viel. Door al het gewonnen prijzengeld puilt de bankrekening van de achttienjarige inmiddels flink uit. Toch heeft Littler nog een opmerkelijke bron van inkomen.

Het aankomende WK darts wordt een toernooi waar de topdarters weer flink aan hun bankrekening kunnen werken. Het prijzengeld is door de PDC flink verhoogd naar ongeveer 5,7 miljoen euro. De winnaar strijkt zelfs ruim 1,1 miljoen euro op.

'Vijftig pond zakgeld van zijn ouders'

Littler moest het na zijn gewonnen WK-finale tegen Michael van Gerwen vorig jaar doen met 'slechts' 500.000 Britse pond (ongeveer 570.000 euro). In totaal dartte de Engelsman de afgelopen twee jaar ruim 2,2 miljoen euro bij elkaar.

Ondanks dat Littler onlangs een huis met vijf slaapkamers voor zijn ouders kocht, behandelen zijn vader en zijn moeder hem als iedere andere leeftijdsgenoot. Zo deed de Engelse dartjournalist Barry Hearn een opmerkelijke onthulling tegenover de Daily Star. "De laatste keer dat ik hem (Littler, red) sprak, vertelde hij mij dat hij nog steeds vijftig pond zakgeld van zijn ouders krijgt." Een schrijntje voor de multi miljonair.

Littler op het WK

Littler mag op de eerste avond in Ally Pally gelijk aan de bak. De Engelsman neemt het in de eerste ronde op tegen de Litouwer Darius Labanauskas. Als Littler hem verslaat, moet hij in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen Mario Vandenbogaerde en David Davies.

De achttienjarige dartsensatie zal vol vertrouwen afreizen naar Londen. De tiener nam vorige maand nog de nummer één positie op de wereldranglijst over van Luke Humphries. Verder won hij dit jaar al de UK Open, de World Matchplay, de World Grand Prix, de Grand Slam of Darts en de recente Players Championship Finals.

