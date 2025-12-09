Wie denkt dat topdarter Luke Litter de hele dag pijltjes staat te gooien ter voorbereiding op het WK, heeft het mis. De 18-jarige Engelsman beleefde maandagavond namelijk een unicum in een andere sport.

Een camera in het Molineux Stadion zoomde halverwege de tweede helft van de wedstrijd tussen Wolverhampton Wanderers en Manchester United in op een bijzondere gast op de tribune. Niemand minder dan dartsensatie Littler bleek in het uitvak van The Red Devils te zitten.

Sportief unicum

Dat Littler fan is van de club uit Manchester is inmiddels welbekend. Toch was voor hem het bezoeken van een wedstrijd van Manchester United buiten Old Trafford een unicum. Op zijn Instagram-account deelt Littler foto's van zijn bezoek aan Wolverhampthon. Daarbij schrijft hij: "Eerste uitwedstrijd", vervolgt met een emoji van een groen vinkje. De kaarten had hij te danken aan Adidas.

Littler koos een goede wedstrijd uit om zijn ploeg voor het eerst buitenshuis te zien spelen. Manchester United won namelijk gemakkelijk met 4-1 van Wolves, die daarmee nog steeds met slechts twee punten onderaan de Premier League bungelen. "Wat een resultaat", schrijft de tiener dan ook.

Loting WK darts

Littler eindigt zijn bericht met het vertellen dat hij een paar dagen rust neemt in aanloop naar het WK, dat voor hem komende donderdagavond al begint. De Engelsman neemt het in de eerste ronde op tegen de Litouwer Darius Labanauskas. Als Littler hem verslaat, moet hij in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen Mario Vandenbogaerde en David Davies.

Littler zal vol vertrouwen afreizen naar Ally Pally. De tiener nam vorige maand nog de nummer één positie op de wereldranglijst over van Luke Humphries. Verder won hij dit jaar al de UK Open, de World Matchplay, de World Grand Prix, de Grand Slam of Darts en de recente Players Championship Finals.

