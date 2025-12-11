Luke Littler is met afstand de topfavoriet voor het WK darts, dat donderdagavond van start gaat. De regerend wereldkampioen komt zelf ook in actie tegen de Litouwer Darius Labanauskas. Littler was met name in het najaar haast onverslaanbaar, met dank aan zijn vriendin. Dat die relatie in de spotlights staat, doet veel met de geliefde van de nog altijd pas 18-jarige Brit.

Littler werd dit jaar uitgeroepen tot 'meest sexy sportman ter wereld'. Hij versloeg onder anderen Formule 1-wereldkampioen Lando Norris, toptennisser Carlos Alcaraz en voetballers Jude Bellingham en Erling Haaland. Ook Travis Kelce, American footballer en vriend van popzangeres Taylor Swift, bleef The Nuke voor. Zijn vriendin Faith Millar kan dus mooi pronken met het feit dat zij de heetste sporter op aarde aan de haak heeft geslagen.

Littler slaat terug naar haters

Tijdens de World Matchplay, die Littler ook al won, werd zijn relatie wereldkundig. De twee gaven elkaar een kus die viraal ging. Sindsdien wordt het koppel bestookt met haatreacties, maar de topdarter krijgen ze niet klein. "Mensen proberen onze relatie kapot te maken. Dat is niet leuk", zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Ik probeer haar ook duidelijk te maken dat mensen jaloers zijn. We moeten focussen op wat we samen hebben, want onze relatie is geweldig. Sinds ik haar in mijn leven heb, gaat het niet slecht", geeft Littler toe. Sinds de bekendmaking won Littler namelijk vier van de vijf majors. Alleen het EK darts moest hij aan Gian van Veen laten. De World Matchplay, World Grand Prix, Grand Slam en Players Championship Finals waren voor hem.

Bekend gezicht

Waar veel darters relatief anoniem over straat kunnen, geldt dat voor Littler niet. Met 1,9 miljoen volgers op Instagram spant hij de kroon. Ter vergelijking: Michael van Gerwen heeft iets meer dan 630.000 volgers. Het maakt The Nuke interessant voor grote bedrijven als Xbox, McDonald's en modemerk BoohooMAN. Maar dat niet alleen: Littler verschijnt ook regelmatig in reguliere tv-programma's.

Littler leeft het compleet tegenovergestelde leven van een normale achttienjarige. "Soms wil ik terug naar de tijd dat niemand me nog kende", is hij eerlijk. "Het is een gekkenhuis als ik op straat loop. Soms doe ik mijn capuchon op en verberg ik me. Ik ben geen darter geworden om continu aangeklampt te worden op straat. Ik ben darter geworden om titels te winnen."

Donderdag begint zijn jacht op titelprolongatie. In Alexandra Palace komt hij in de derde partij van de avond in actie. Voor de winnaar ligt een recordbedrag van 1 miljoen pond klaar. Wordt Littler de eerste die met die enorme bak geld naar huis gaat?

