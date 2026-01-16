Gian van Veen en Danny Noppert zijn slachtoffer geworden van een wel heel bijzonder incident tijdens de kwartfinale van de Bahrain Darts Masters. De Nederlanders namen het tegen elkaar op toen het licht in de zaal plotseling uitviel en de zaal volledig donker werd. De wedstrijd werd daardoor abrupt onderbroken.

De oorzaak van het uitvallen van het licht is vooralsnog onbekend. Een van de commentatoren van ViaPlay vermoedde dat iemand het licht had uitgezet of dat er sprake was van een stroomstoring. Het Nederlandse onderonsje tussen Van Veen en Noppert moest daardoor abrupt worden onderbroken en kon pas na een kwartier worden hervat. Het stond 2-1 voor Van Veen toen de zaal ineens volledig donker werd.

Play has been halted at the Bahrain Darts Masters due to a power cut in the venue 😳 pic.twitter.com/CACzYSmaqp — Live Darts (@livedarts) January 16, 2026

Nadat er minutenlang aan een oplossing werd gewerkt, werd het duel hervat, waarna Van Veen liet zien nog altijd in goede vorm te verkeren na zijn indrukwekkende prestatie bij het WK Darts. Het werd uiteindelijk 6-1 voor The Giant. Hij zal het later op vrijdagavond opnemen tegen Nathan Aspinall in de halve finale.

Eerder vrijdag bereikte Michael van Gerwen de halve finale door Engelsman Stephen Bunting in de kwartfinale te verslaan. Hij neemt het inde halve finale op tegen Gerwyn Price. Het werd 6-4 voor de Nederlander. Bunting brak Mighty Mike in zijn leg en hield daarna zijn eigen leg, waardoor hij op 0-2 voorsprong kwam.

Van Gerwen knokte zich terug en kwam op een voorsprong van 3-2, waarna Bunting de stand weer gelijk trok tot 3-3. De Engelsman miste daarna nog eens een paar pijlen, waar Van Gerwen van profiteerde en zich verzekerde van een plek in de halve finale die direct na de clash tussen Van Veen en Noppert plaatsvindt.

Weer een Friese vlag voor Noppert

Bij zijn opkomst werd wederom een Friese vlag getoond voor Noppert. Donderdag werd de Nederlander daardoor verrast. "Ik zag het ook in een keer toen ik op moest komen lopen", zei hij tegen Sportnieuws.nl. Het waren ook geen bekenden van de Nederlander. "Ik heb wel mensen bij me natuurlijk, maar ik zou niet weten waar deze vandaan kwamen. Maar ik vind het natuurlijk fantastisch om opeens een Friese vlag te zien."

Nadat duidelijk was dat Noppert het in de kwartfinale op zou nemen tegen zijn bevriende landgenoot en WK-finalist was hij duidelijk. "Ik wil gewoon van hem winnen. En hij wil van mij winnen, zo staan we er in. We zullen waarschijnlijk wel samen ingooien, zoals we altijd doen. Maar als we op het podium staan dan willen we elkaar gewoon verslaan", aldus Noppert.