De 22-jarige Engelse dartster Beau Greaves is al een tijdje de beste vrouw in de dartswereld. Collega's als Michael van Gerwen zijn laaiend enthousiast over de meervoudig wereldkampioene bij de vrouwen. Ze was in vrouwentoernooien bezig met een bizarre recordreeks, maar daar is zaterdag een einde aan gekomen.

Greaves doet zowel mee aan open toernooien, waar personen met welk gender dan ook welkom zijn, en aan toernooien voor vrouwen. In laatstgenoemde categorie is Greaves letterlijk onaantastbaar gebleken. Ze won namelijk 114 wedstrijden op rij in de Women’s Series.

Falloon Sherrock

Liefst 17 toernooien op rij in het vrouwencircuit vielen de kant op van Greaves. Maar zaterdag werd die ongekende reeks gestuit door de vrouw die tot een paar jaar geleden de koningin van het darts was: Fallon Sherrock. "The Queen of the Palace", zoals Sherrock heet sinds ze de eerste vrouw ooit werd die een wedstrijd won bij het WK darts in Alexandra Palace, won met 4-1 van Greaves.

Sherrock rukte vervolgens op naar de eindstrijd van Women's Series 5, waarin ze verloor van Lisa Ashton. Dit weekend vinden ook edities 6 tot en met 8 plaats van Women's Series. In de Order of Merit van de Women's Series staat Greaves fier bovenaan met 10.750 pond aan prijzengeld. Ashton volgt met 6.300 en Sherrock staat op 3.500 pond.

Negendarter

Onlangs heeft Greaves als eerste vrouw ooit voor een negendarter getekend tijdens een toernooi van de PDC ProTour. De Britse presteerde dit tijdens een wedstrijd in Leicester tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic.

"Ik kon het niet geloven", zei Greaves op de site van de PDC. "Ik ben in het verleden een paar keer dichtbij geweest, dus het is leuk dat het eindelijk een keer lukt. Het is mooi dat ik de eerste vrouw op de PDC ProTour ben met een negendarter."

Een negendarter is een uitzonderlijke prestatie in het darten, waarbij een speler een leg van 501 punten wint met precies negen pijlen. Het is de snelste en perfecte manier om een leg uit te gooien.