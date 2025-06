Luke Littler was er zichtbaar 'helemaal klaar mee' tijdens de verrassende nederlaag van Engeland op de World Cup of Darts tegen gastland Duitsland. De jongste wereldkampioen ooit (18) gaf zijn partner Luke Humphries geen hand en stormde van het podium. Was dat meteen zijn laatste wedstrijd op Duitse bodem? Ex-profdarter Vincent van der Voort laat zich uit over die stelling in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

"Ze vielen zwaar tegen, maar hun loting was ook echt een drama. Ze hadden liever tegen elk ander land gespeeld. Er hing zo'n vijandige sfeer en dat was zo lastig voor ze. Het liep gewoon niet", is Van der Voort duidelijk over de volledig mislukte World Cup. Het Duitse publiek in Frankfurt floot Littler telkens uit en daar 'was hij zichtbaar helemaal klaar mee'.

Luke Littler zal Duitsland nog meer haten na sensationele uitschakeling Engeland bij World Cup of Darts Engeland kwam naar de World Cup of Darts met de twee beste spelers ter wereld: wereldkampioen Luke Littler en Luke Humphries, winnaar van het WK darts in 2024. Maar het Engelse duo legde het in zijn eerste wedstrijd af tegen thuisland Duitsland: 8-4.

'Jochie heeft gribushekel aan Duitsland'

Hij zag dat Littler eenmaal achter de schermen weer relaxt was. "Hij ging naar z'n vader en gaf 'm een gewone knuffel. Die liet blijken dat hij ondanks alles gewoon nog trots op hem is, zoals het hoort. Maar ik denk dat dat jochie een ongelofelijke gribushekel aan Duitsland heeft. En het wordt niet bepaald beter zo. Ik denk dat hij er het liefste nooit meer heen gaat."

Topdarter Gerwyn Price onthult waarom Engeland 'waardeloos' was op World Cup of Darts Noord-Ierland is de winnaar van de World Cup of Darts. Daryl Gurney en Josh Rock mogen zichzelf wereldkampioen noemen nadat ze in de finale wonnen van Wales. De grote favoriet Engeland - met Luke Littler en Luke Humphries - werd vroeg in het toernooi uitgeschakeld. Topdarter Gerwyn Price denkt te weten waarom.

'Hij moet er even doorheen'

Maar zover gaat het volgens Van der Voort niet komen. "Die gaat gewoon het EK spelen (in oktober in Dortmund, red.). Er wordt achter de schermen veel met hem gesproken. Hij moet er even doorheen. De PDC geeft ook aan hoe belangrijk hij is. Hij zal alleen niet heel vaak meer naar Duitsland komen. Maar de World Cup gaat hij volgend jaar wel weer gewoon spelen", is Van der Voort ervan overtuigd.

'Niet lopen huilebalken'

"Als hij een beetje karakter in zijn lijf heeft, zegt hij dat hij komt en iedereen stil maakt. Dat ze met een andere instelling erheen gaan om iedereen te vernielen. Hij is ook pas 18 jaar oud, dus dit mag allemaal nog. Maar zijn management moet ook zeggen: 'Niet lopen huilebalken, gewoon vol erop knallen volgend jaar en laten zien dat je het publiek stil krijgt'."

Beluister de podcast

Ex-porfdarter Vincent van der Voort en persentator Damian Vlottes zijn in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door net terug van de World Cup of Darts en hebben genoeg te bespreken. Zo wordt voorspeld of Luke Littler ooit nog terugkeert in Duitsland na de vijandelijke ontvangst, is er vrees voor het einde van een groot koppel en is er irritatie over de houding van de PDC. Dit én meer, zoals het onbegrip over de toelating van Raymond van Barneveld aan een niet-PDC-toernooi, wordt besproken in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door.

Beluister hieronder de nieuwe aflevering of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.