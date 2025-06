Engeland kwam naar de World Cup of Darts met de twee beste spelers ter wereld: wereldkampioen Luke Littler en Luke Humphries, winnaar van het WK darts in 2024. Maar het Engelse duo legde het in zijn eerste wedstrijd af tegen thuisland Duitsland: 8-4.

Martin Schindler en Ricardo Pietreczko maakte het publiek in Frankurt in de tweede ronde uitzinnig van vreugde door de torenhoge favorieten (en titelhouder) opvallend makkelijk opzij te zetten. De toon werd gezet toen het Duitse duo in de eerste leg al een break forceerde, in dertien darts.

Timing

De Engelse topdarters zagen het rustig aan, knokten zich terug tot 2-2 en leken gesetteld te zijn. Maar Schindler en 'Pikachu' vonden weer het gaspedaal en raasden naar 7-2. Engeland pruttelde nog wat tegen met een break, waarna Duitsland het duel over de finishlijn gooide.

"De timing is beter geweest bij de Duitsers en met name de afwerking", concludeerde commentator Jacques Nieuwlaat bij Viaplay.

Luke Littler en Duitsland

Luke Littler kreeg het de afgelopen tijd regelmatig aan de stok met fans tijdens toernooien in Duitsland en daardoor dreigde hij de evenementen in dat land voor lange tijd te boycotten. De wereldkampioen kondigde aan pas tijdens het EK in oktober weer naar ons buurland af te reizen, maar dat dreigement blijkt niets waard. Hij is nu immers in Frankfurt voor de World Cup of Darts.

Oranje

Nederland is met Gian van Veen en Danny Noppert present op het WK voor landen. Ze wonnen hun twee groepswedstrijden en walsten zaterdag in de tweede ronde over Schotland heen met 8-0. Ze verloren nog geen leg. Nederland is als vijfde geplaatst. De vier geplaatste landen mochten de groepsfase overslaan. Dat zijn Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland.

