'Toneelstuk' van topdarter Dirk van Duijvenbode valt verkeerd: 'Hij heeft er niks van geleerd'

De prestaties van Dirk van Duijvenbode zijn op dit moment fantastisch, dus die verbloemen volgens Vincent van der Voort de rare actie die de Nederlandse darter de laatste weken op het podium vertoont. "Hij heeft niks geleerd van een week eerder."

Van Duijvenbode haalde ook op de Euro Tour in Sindelfingen de halve finale en was daarmee de beste Nederlander. Maar toch overschaduwt het gedoe met zijn sponsorstickers nog altijd zijn prima uitslagen. "Het blijft een aparte vertoning", vindt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Vorige week waarschuwde hij Van Duijvenbode al dat hij aan de opvallende acties moet werken.

'Niks geleerd'

"Maar blijkbaar heeft-ie niks geleerd van de week ervoor." Want ook in Sindelfingen liep Van Duijvenbode te klooien met zijn sponsorstickers. Nu plakte hij 'm zelfs op z'n voorhoofd en stond hij er tijdens een interview mee in z'n hand. Het helpt volgens Van der Voort allemaal niet om bloedserieus bezig te zijn met darts. "Als die sticker irritant is, dan haal je 'm er na twee beurten af. Maar dat zit er bij Dirk niet in. Het wordt telkens een heel toneelstuk."

'Dirk is Dirk hè'

De actie zorgde wel weer voor lachers in de zaal en voor de televisie. "Omdat hij die sticker ook nog eens zo omhoog houdt dat zijn eigen sponsoren niet te zien zijn", moet Van der Voort er ook wel weer om lachen. Kim Huybrechts, de Belgische topdarter die te gast is in de nieuwe aflevering, snapt wel dat Aubergenius zo omgaat met een vervelende situatie. "Dirk is Dirk hè. Hij is niet in te schatten."

'Niet normaal goed'

Gelukkig voor Van Duijvenbode lijden zijn prestaties er nog niet onder. Zowel in Graz (in het weekend van Koningsdag) als in Sindelfingen was hij ijzersterk. Daar is Van der Voort ook van onder de indruk. "Hij gooit wel echt fantastisch op dit moment en hij zet wel echt een hoog niveau neer. Niet normaal goed."

