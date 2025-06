De Nederlanders gaan keihard op de World Cup of Darts. Zondagmiddag wonnen Gian van Veen en Danny Noppert vol overtuiging van Tsjechië: 8-2. Na afloop waren de twee darters enorm lovend over elkaar.

Noppert kijkt alweer uit naar zondagavond. Dan staat de halve finale tegen Wales (Gerwyn Price en Jonny Clayton) op het programma. "Ik denk dat we het goed hebben gedaan", opent hij. Nederland had tot de kwartfinale nog geen leg weggegeven. "De eerste twee legs tegen, maar ik denk dat we trots mogen zijn."

Vervolgens was het woord aan Van Veen. "Ik denk dat ons uitgooipercentage heel goed is, al het hele toernooi. Hopelijk kunnen we die lijn vanavond doortrekken." De Nederlanders gooiden tegen Tsjechië 44% op hun dubbels. "Als ik het niet uitgooide deed hij het, en andersom. Ik denk dat dat het verhaal van ons toernooi is tot nu toe."

Complimenten voor elkaar

Van Veen is voor het eerst op de World Cup en kreeg de vraag hoe hij zich zou voelen om direct de wereldtitel te pakken. "Het zou me ongelooflijk trots maken. Het is de eerste keer dat ik dit oranje shirt draag. Als we spelen zoals we al hebben laten zien, maken we een goede kans."

Vervolgens onderbreekt Noppert hem met een grote lach op zijn gezicht: "Kijk hoe hij speelt: briljant. Ik ben echt trots." Van Veen is net zo lovend over zijn teamgenoot in het Duitse Frankfurt: "Ik mag blij zijn met Danny als mijn partner. Hij is echt een goede vriend. Dit met hem meemaken, is echt geweldig."

Titelkansen

Van Veen denkt dat Nederland een goede kans maakt op de eindzege in het toernooi. "Ik denk dat hoe we nu en gisteren hebben staan spelen, we echt kans maken op de titel. Er is een goede verstandhouding samen en dat lieten we vandaag weer zien. Als we zo doorgaan staan we aan het eind van de avond met de titel."

Noppert trapt nog wel even op de rem voor zijn elf jaar jongere landgenoot. "We moeten misschien niet te hard van stapel lopen, maar we geloven er echt in met ons spel. Ik denk dat we hebben laten zien dit toernooi dat we iedereen kunnen verslaan. Ik heb er zin in vanavond en hopelijk maken we de Nederlanders trots."

Restant van World Cup of Darts

Nederland speelt zondagavond de halve finale tegen Wales. De andere halve finale gaat tussen Duitsland - dat verrassend Engeland (met Luke Humphries en Luke Littler) uitschakelde - en Noord-Ierland. Ook de finale wordt nog afgewerkt in de avond. Het Nederlandse team won het toernooi vier keer eerder, maar nog nooit met Noppert of Van Veen. De laatste keer was in 2018, met Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld.