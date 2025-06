De Nederlandse darters blijven op topniveau gooien op de World Cup of Darts. Gian van Veen en Danny Noppert wonnen zondagmiddag van hun Tsjechische tegenstanders in de kwartfinale. Wel moest het duo voor het eerst dit toernooi (minimaal) een leg tegen incasseren.

Petr Krivka en Karel Sedlacek kwamen zelfs op een 1-0 voorsprong tegen het oranje duo. Daarna waren de Nederlanders aan zet. Van Veen en Noppert kwamn met 4-1 voor. "Legs verliezen? Dat doen andere landen, daar doen wij niet aan", lachte Van Veen nog na de achtste finale. Maar die woorden moest hij op zondag inslikken, want de Tsjechen kwamen ook nog op 4-2.

Nederland kwam vervolgens op 5-2, waarna het tijd was voor een pauze. Onze landgenoten lieten er vervolgens geen gras meer over groeien en knalden de laatste drie legs op het bord: een overtuigende 8-2 in het Duitse Frankfurt.

Geweldig toernooi tot nu toe

Van Veen en Noppert kennen tot nu toe een geweldig toernooi. In de groepsfase wonnen zij met 4-0 van Italië (donderdag) en met dezelfde cijfers van Hongarije (vrijdag). Vervolgens werd het grote dartland Schotland met 8-0 aan de kant gezet in de achtste finale. Gevestigde namen Gary Anderson en Peter Wright hadden geen schijn van kans tegen het Nederlandse duo.

Nederland neemt het zondagavond in de halve finale op tegen Wales, dat in de kwartfinale nog de nodige moeite had met Hong Kong: 8-4. Wales behoort tot de topfavorieten, met de twee hooggeklasseerde darters Gerwyn Price en Jonny Clayton in de gelederen.

Sensatie op World Cup

Duitsland en Noord-Ierland staan tegenover elkaar in de andere halve eindstrijd. De Duitsers zorgden in de achtste finale voor een sensatie door de Engelse wereldkampioenen Luke Humphries en Luke Littler naar huis te gooien. In de kwartfinale hadden Martin Schindler en Ricardo Pietreczko een stuk meer moeite met Australië: 8-7.