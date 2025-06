Nederland maakte bij de World Cup of Darts korte metten met Schotland: 8-0. Gian van Veen en Danny Noppert hebben nu drie wedstrijden op rij gewonnen in Frankfurt zonder ook maar één leg af te staan. Sportnieuws.nl sprak de Oranje-darters over de opvallende opmars.

"Legs verliezen? Dat doen andere landen, daar doen wij niet aan", lacht Van Veen. Damian Vlottes, presentator van de podcast Darts Draat Door bij Sportnieuws.nl, constateert dat Nederland nu zestien legs op rij heeft gewonnen. "Ja, dat is fantastisch", zegt Noppert. "Dit hadden we vooraf niet verwacht. Maar we hebben het gedaan."

Dominant Nederland veegt schamele Schotten van het bord bij World Cup of Darts Nederland heeft in de tweede ronde van de World Cup of Darts afgetekend afgerekend met Schotland: 8-0. Gian van Veen en Danny Noppert troffen in Frankfurt twee oud-wereldkampioenen: Peter Wright en Gary Anderson. Laatstgenoemde deed het nog aardig, maar Wright liet het totaal afweten. Zondag gaat Nederland verder in de kwartfinale, tegen Tsjechië.

Peter Wright

Noppert vond het niet zo erg om tegen Schotland te loten, toch de nummer drie van de plaatsingslijst. "Ik zei tegen Gian: dat is een test. Maar ja, dat werd het toch niet." Van Veen: "Vooraf was het de vraag welke Peter Wright zou op komen dagen."

De voormalig wereldkampioen maakte een zwakke indruk en trok daarmee ook het niveau van landgenoot Gary Anderson omlaag.

Luke Littler zal Duitsland nog meer haten na sensationele uitschakeling Engeland bij World Cup of Darts Engeland kwam naar de World Cup of Darts met de twee beste spelers ter wereld: wereldkampioen Luke Littler en Luke Humphries, winnaar van het WK darts in 2024. Maar het Engelse duo legde het in zijn eerste wedstrijd af tegen thuisland Duitsland: 8-4.

Handdoekje

Ondanks de riante voorsprong hadden de Nederlanders nooit het gevoel dat het niet meer mis kon gaan. "Het blijven Peter Wright en Gary Anderson", zegt Van Veen. De Schotten werden samen viermaal wereldkampioen op individueel niveau. Noppert keek eens goed naar de lichaamstaal van Wright. Elke keer als Nederland een lekkere treble gooide, "dan zag ik hem zo knikken, zo van: het zal wel weer".

Het was aardig warm in de zaal te Frankfurt. "Ik zag Anderson aan zijn shirt plukken", zo merkt Van Veen op. "Ik heb ook je handdoekje gebruikt", merkt Noppert op. Van Veen: "Ook nog! Heb je dat wel gevraagd aan mij?"

Gian van Veen en Danny Noppert: 'Legs verliezen, daar doen we niet aan' Gian van Veen en Danny Noppert vermorzelden op de World Cup of Darts Schotland met 8-0. Ze blikken voor Sportnieuws.nl terug op de partij.

Sensatie

Engeland kwam naar de World Cup of Darts met de twee beste spelers ter wereld: wereldkampioen Luke Littler en Luke Humphries, winnaar van het WK darts in 2024. Maar het Engelse duo legde het in zijn eerste wedstrijd af tegen thuisland Duitsland: 8-4.

Martin Schindler en Ricardo Pietreczko maakte het publiek in Frankurt in de tweede ronde uitzinnig van vreugde door de torenhoge favorieten (en titelhouder) opvallend makkelijk opzij te zetten. Zondag gaat het toernooi verder met de kwartfinales, halve finales en de finale.