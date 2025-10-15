Michael van Gerwen is een veelbesproken onderwerp in de dartswereld. De Nederlander verloor dinsdag al vroeg in de Players Championship 31 en maakte vervolgens bekend het toernooi daarna niet te starten. Vervolgens legde hij uitgebreid uit waarom hij die moeilijke beslissing nam en dat heeft ook in het buitenland veel losgemaakt.

Van Gerwen moest woensdag eigenlijk in actie komen op Players Champoinship 32 en daar een goed resultaat boeken om plaatsing voor Players Championship Finals af te dwingen. Dat deed Mighty Mike niet. Hij besloot het toernooi over te slaan en ontbreekt daardoor voor het eerst sinds 2009 op het laatste grote toernooi voor het WK darts.

De Nederlander had daar een aantal redenen voor. Uiteraard is er veel gebeurd in het leven van de topdarter, nadat eerder duidelijk werd dat hij en zijn ex-vrouw Daphne uit elkaar gingen. "Nu is mijn aandacht volledig bij mijn kinderen", vertelde hij aan Darts World. "Natuurlijk heeft het nieuws over mij en hun moeder veel effect op ze." En dat geldt ook voor Van Gerwen zelf. "Dit is een zwaar jaar geweest en ik moet nu de batterijen opladen voor het WK."

Een hels karwei

De openhartige ontboezeming maakt veel los in de dartswereld, ook in het buitenland. Het Laatste Nieuws uit België. In theorie had Van Gerwen zich met drie Players Championships te gaan nog kwalificeren, maar onder zuiderburen zagen dat het mede door de privé-omstandigheden niet haalbaar bleek. "Een hels karwei waar hij dus niet aan gaat beginnen."

Zorgen om vader Van Gerwen

Ook het Engelse The Sun behandelt het 'emotionele besluit' van de drievoudig wereldkampioen. "De 36-jarige darter gaat door de moeilijkste tijd van zijn leven nadat hij bekendmaakte te scheiden van zijn partner. Ook vecht zijn vader Henri tegen kanker en zo moet Van Gerwen zijn dartscarrière op een laag pitje zetten."

De collega's van The Mirror merken vooral op dat Van Gerwen een kans op een enorme zak met geld laat liggen. "Van Gerwen is er op Players Championship niet bij terwijl de beste spelers strijden om het zilverwerk én 600.000 pond (pakweg 690.000 euro) aan prijzengeld." Het toernooi vindt van 21 tot en met 23 november plaats in het Butlin's Resort in Minehead.

De Players Championship Finals worden gespeeld door de top-64 darters op de vloertoernooien. De afgelopen 'reguliere' Players Championships konden darters prijzengeld verzamelen om zo in de top-64 te komen. Dat gaat Van Gerwen niet lukken. En ook Luke Littler, de wereldkampioen, moet nog wat geld sprokkelen om zich te plaatsen voor de major.

Beluister Darts Draait Door

De World Grand Prix wordt in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door uitgebreid nabesproken. Hoe vond Vincent van der Voort dat winnaar Luke Littler, finalist Luke Humphries, beste Nederlander Danny Noppert en goede vriend Michael van Gerwen het deden in Leicester? Dit en meer beluister je in de nieuwe aflevering hieronder of via diverse platforms als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.