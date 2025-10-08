De eerste ronde van de World Grand Prix zit er op, maar misschien is de meest indrukwekkende wedstrijd al gespeeld. De Nederlander Gian van Veen verbrak een record in de wedstrijd tegen wereldkampioen Luke Littler, maar ging er 'gewoon' met 2-0 vanaf. De Engeland wisten ze niet wat ze meemaakten.

Het was namelijk een memorabel potje tussen Van Veen en Littler in Leicester. De Nederlander schoot uit de startblokken en maakte heel veel indruk in de eerste ronde. Hij verbrak zelfs een record dat 24 jaar niet werd aangescherpt: het hoogste gemiddelde tijdens een partij op de World Grand Prix. In 2001 gooide Alan Warriner-Littler liefst 106.45 gemiddeld. Van Geen deed dat met 106.47 nog net iets beter.

Littler gooit indrukwekkend

Normaal gesproken win je een wedstrijd dan altijd, ware het niet dat de tegenstander Littler was. Met een gemiddelde van 105.58, alleen Warriner-Little en Van Veen gooiden gemiddeld meer, was hij ook een klasse apart. Dartsjournalist Chris Hammer wist niet wat hij zag. "Stel je voor dat je een record dat al 24 jaar staat verbreekt en nog steeds verliest", schrijft hij op X vol verbazing.

'Ronduit belachelijk'

Het was van beide heren namelijk een bijzondere prestatie. "Het is bijna onmogelijk om meer dan 100 gemiddeld te gooiden op de World Grand Prix. Dat Littler en Van Veen meteen in de top-vijf aller tijden terechtkomen, is dan ook ronduit belachelijk." Bij de World Grand Prix moet je eerste pijl een dubbel zijn, waardoor gemiddeldes daar vaak een stuk lager liggen dan bij gewone wedstrijden.

Imagine breaking a record that has stood for 24 years and still lose?!



Hardly anyone averages over 100+ at the World Grand Prix so for Luke Littler and Gian van Veen to go straight into the top five of all time is absolutely crazy. pic.twitter.com/Gn5O18uF0m — Chris Hammer (@ChrisHammer180) October 7, 2025

Bij Sky Sports repten de commentatoren al over 'een van de beste wedstrijden die je ooit zult zien' en schreven de journalisten enthousiast over 'een verbluffende confrontatie'. Ook bij The Sun waren ze onder de indruk, al zagen ze ook de moedeloosheid bij de ijzersterk gooiende Van Veen.

Machteloos gebaar Van Veen

Dat werd vooral duidelijk nadat Littler met een 144-finish de clash besliste. "Van Veen hief alleen zijn handen omhoog, schudde zijn hoofd en haalde zijn schouders er over op. Alsof hij gewoon wilde zeggen: wat had ik beter kunnen toen tegen zo'n overmacht aan kwaliteit."

Littler zelf was ook vol lof over zijn eigen spel én dat van Van Veen. "Gian had zijn aandeel in een briljante wedstrijd", aldus de wereldkampioen. "We hebben elkaar weer uitgedaagd en ons beste spel laten zien."