De World Grand Prix is in volle gang en de topdarters hopen natuurlijk op een fraai succes op het bijzondere toernooi. Michael van Gerwen begon op dinsdag in de eerste ronde tegen Dirk van Duijvenbode en dat bleek meteen zijn eindstation. 'Mighty Mike' moest daardoor genoegen nemen met slechts een piepklein deel van de prijzenpot.

Van Gerwen won het toernooi al zes keer en weet dus dat er het nodige te verdienen valt. De totale prijzenpot is immers bijna, omgerekend, 700.000 euro. Een flink deel ligt klaar voor de winnaar, maar ook daarvoor zijn er al mooie bedragen te verdienen.

Duizenden euro's voor vroege exit

Met deelname hadden alle darters immers al 8.600 euro verdiend. Dat bedrag kregen de al uitgeschakelde darters Raymond van Barneveld, Jermaine Wattimena en Wessel Nijman maandag. Zij sneuvelden maandag immers in de eerste ronde.

Dat gold een dag later ook voor Van Gerwen, die ver verwijderd bleef van zijn topvorm tegen Van Duijvenbode. 'Mighty Mike' ging met 2-0 in sets ten onder en kan na een potje dus weer naar huis. Hij moet het met slechts 8.600 euro doen.

Van Duijvenbode krijgt een stuk meer

Voor degenen die de tweede ronde haalden, zoals Van Duijvenbode, ligt er al een smak meer klaar. Een plek in de tweede ronde levert 15.000 pond, omgerekend 17.200 euro, op. En er zit natuurlijk nog veel meer in.

De winnaar krijgt maar liefst 138.000 euro, zo'n twintig procent van het totale bedrag in de pot met geld. De finale vindt op zondag 12 oktober plaats.

Totale prijzenpot

De totale prijzenpot is als volgt verdeeld. Van Duijvenbode en Noppert zijn de enige Nederlanders die tot de tweede ronde reikten.

Eerste ronde: 7.500 pond (8.600 euro)

Tweede ronde: 15.000 pond (17.200 euro)

Kwartfinale: 25.000 pond (28.700 euro)

Halve finale: 40.000 pond (46.000 euro)

Finale: 60.000 pond (69.000 euro)

Winnaar: 120.000 pond (138.000 euro)

Zes keer prijs voor Michael van Gerwen

Van Gerwen won het toernooi zoals gezegd al zes keer. De eerste keer was in 2012, toen het toernooi nog in Dublin plaatsvond. Ook in 2014, 2016, 2018 en 2019 was hij in de Ierse stad de beste. Vervolgens verhuisde het toernooi naar Coventry voor een jaartje en vindt het sinds 2021 plaats in Leicester. Mighty Mike won daar in 2022 voor de zesde en vooralsnog laatste maal het toernooi.

De Nederlander is door al die successen de tweede op de ranglijst aller tijden. Phil Taylor staat stijf bovenaan. Hij won maar liefst 11 keer het toernooi. Overigens is James Wade, twee keer winst, de enige andere darter die het toernooi meer dan eens op zijn naam schreef.