Belgische topdarter duidelijk naar landgenoot na gedoe rond World Cup: 'Die uitspraak komt nu terug'

België is een van de dartlanden die excelleert op de World Cup of Darts. Kim Huybrechts vormt al sinds 2012 een koppel met een landgenoot, maar dreigt voor de komende editie in juni voor het eerst buiten de boot te vallen. Tenzij... Hij heeft een duidelijke boodschap voor Dimitri van den Bergh.

De Belgische nummer 1 zakte de afgelopen maanden weg en verraste de dartwereld met een opmerkelijk besluit: hij trok zich terug om aan zichzelf te werken. Het einde van zijn geplande pauze is niet bekend, dus mogelijk mist hij ook de World Cup of Darts half juni in Frankfurt. In dat geval komt Huybrechts weer in beeld.

'Hoop heb ik niet'

Mike De Decker is hoe dan ook zeker van een plek in het Belgische koppel. Maar of Van den Bergh op tijd terugkeert en dus Huybrechts van deelname houdt, is onbekend. "De hoop heb ik niet", is Huybrechts eerlijk in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Hij herinnert zich een uitspraak van Van den Bergh in 2024, toen Huybrechts de World Cup dreigde te missen.

'Die uitspraak komt nu terug'

"Hij zei dat als ik niet honderd procent was, ik me terug moest trekken. Ook al zou hij kunnen spelen. Je moet niet alleen aan jezelf denken, maar aan het team. Die uitspraak komt nu een beetje terug. Als hij voelt dat hij honderd procent is, dan moet hij zeker gooien. Maar hij moet heel eerlijk zijn naar zichzelf. Als het mentaal nog altijd niet goed is en hij er niet is waar hij wil staan, dan sta ik klaar om te spelen."

'Ik heb mijn excuses aangeboden'

Huybrechts speelt de World Cup graag, al is het gevoel minder geworden sinds hij niet meer met zijn broer Ronny kan spelen. "Het is een publiek geheim dat Dimitri en ik wrijvingen hebben gehad, dus dan kijk je minder uit naar zo'n toernooi. Maar met Mike (De Decker, red.) heb ik weer staan lachen en praten. Wat gebeurd is, is gebeurd. Ik heb mijn excuses aangeboden en alles is gaan liggen."

