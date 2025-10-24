De eerste ronde van het EK darts werd afgesloten met een heerlijk Nederlands onderonsje. Danny Noppert zegevierde daarin, door overtuigend Dirk van Duijvenbode te verslaan: 6-2.

Beide Nederlander kwamen met vertrouwen naar het EK. Van Duijvenbode stond vorige week zondag in de finale van het laatste Euro Tour-toernooi. Daarin verloor hij wel van Nathan Aspinall. Noppert stond op zijn beurt een maand geleden in de eindstrijd in Hongarije, waarin hij verloor van Niko Springer. Ook haalde hij de halve finales van de World Grand Prix.

Stroef begin

Bij de opkomst ging er wat mis. Van Duijvenbodes hardstyle-nummer werd halverwege afgekapt. Het zorgde voor wat gemor bij het publiek en de darter zelf. Aubergenius moest qua spel ook nog even bijkomen. De openingsleg die Noppert begon ging vrij simpel naar de Fries. Die miste vervolgens één pijl om op 2-0 te komen. In plaats daarvan maakte een vloekende Van Duijvenbode gelijk, die na zijn rake dubbel 16 nog wat woorden had voor zijn pijlen.

Dat gesprekje zorgde er niet voor dat hij beter ging gooien. Sterker nog, de altijd stoïcijnse Noppert brak hem en verzilverde die break via een heerlijke finish van 110. Saillant detail: Van Duijvenbode stond op dat moment op 42 te wachten om terug te breken. Groots leek het niet wat The Freeze produceerde, maar hij gooide rustig een gemiddelde van 104,88. Dat was voldoende om zijn landgenoot overtuigend te verslaan.

Nederlanders in tweede ronde

Daarmee staat Noppert in de tweede ronde van het EK darts. Daarmee is hij de vierde en laatste Nederlander. Gian van Veen, Michael van Gerwen en Jermaine Wattimena gingen hem voor. Wessel Nijman, Raymond van Barneveld en dus Van Duijvenbode werden uitgeschakeld.

Zaterdag is de tweede ronde. Die wordt afgetrapt door Van Veen, tegen Ryan Searle. Ook Van Gerwen komt in actie tijdens de middagsessie, hij sluit af tegen Chris Dobey. Noppert gooit 's avonds tegen de in vorm verkerende Aspinall, waar Wattimena speelt tegen thuisfavoriet Ricardo Pietreczko.