Danny Noppert zal balen van zijn nederlaag in de halve finale van de Grand Slam of Darts, maar de Nederlandse topdarter kan met opgeheven hoofd Wolverhampton verlaten. The Freeze gaat met een enorm bedrag aan prijzengeld weg én stijgt ook nog eens flink op de wereldranglijst.

Noppert had in de eerste helft van zijn halve finale tegen Luke Littler de regerend wereldkampioen aan het wankelen, maar zag het dartsfenomeen liefst zeven legs op rij winnen en daarmee de partij. Met een 16-9 nederlaag was het gedaan met de hoop van Noppert op het halen van de finale tegen Luke Humphries. Littler ging er met de zege én de mooiste mijlpaal van allemaal vandoor. The Nuke is namelijk nu officieel de jongste nummer 1 van de wereld ooit. Maar ook Noppert mag niet mopperen.

Nieuwe nummer 7 van de wereld

De 34-jarige Fries gooide meer dan honderd gemiddeld, maar dat was niet genoeg voor de zege. Maar Noppert krijgt van de PDC liefst 50.000 pond mee naar huis. Dat is omgerekend ruim 56.000 euro. Dat levert hem ook nog eens een mooie stijging op de Order of Merit op, de wereldranglijst bij de PDC. Noppert stijgt liefst vier plekken en is nu de nieuwe nummer 7 van de wereld. Hij haalt Gian van Veen, die in de groepsfase werd uitgeschakeld, in als tweede Nederlander achter Michael van Gerwen.

Gian van Veen in Darts Draait Door

Van Veen ging als outsider de Grand Slam of Darts in, maar kwam in een loodzware groep terecht met Wessel Nijman, Josh Rock en Lisa Ashton. Hoewel hij twee zeges boekte, vloog hij er toch uit en zag hij dus Noppert met een plek in de halve finale over hem heen gaan in de ranking. Van Veen is komende week te gast in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Wel met de wetenschap dat hij als kersvers Europees kampioen is ingehaald en niet meer de tweede Nederlander van de wereld is. Het verschil tussen hem, de nieuwe nummer 8 van de wereld, en Noppert is ruim 10.000 pond.