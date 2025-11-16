Luke Littler kende een frustrerende start tegen Danny Noppert, maar de jonge wereldkampioen rechtte zijn rug en vocht zich alsnog overtuigend naar de finale van de Grand Slam of Darts. Die overwinning leverde hem niet alleen een plek in de eindstrijd op tegen naamgenoot Luke Humphries, maar ook iets veel groters: met het behalen van de finale neemt Littler officieel de nummer 1-positie van de wereldranglijst over van zijn tegenstander in de finale.

De halve finale begon rommelig voor Littler. Terwijl hij aanlegde voor tops, werd hij overstemd door luid geloei vanuit het publiek. De tiener miste zijn kans en zag Noppert meteen 120 uit gooien voor 1-0. Even later noteerde Littler zelfs een score van 7, iets wat je zelden ziet bij de 18-jarige wereldkampioen. Noppert bleef koel en liep uit naar 2-0. Pas daarna wist Littler zijn eigen leg te behouden en bleef hij in het spoor, al ging Noppert met een 3-2 voorsprong de eerste pauze in.

Direct na de onderbreking gooide Littler zich terug in de wedstrijd. De Engelsman brak naar 3-3 en liet zijn klasse zien met een fenomenale 145-finish. Toch klampte Noppert zich vast: met twee 180'ers én een 12-darter maakte hij er 4-4 van, om daarna opnieuw toe te slaan voor 5-4 en via 80 uit zelfs 6-4. Littler weigerde echter te breken. Hij hield zijn eigen leg en smeet vervolgens een 11-darter op het bord om Noppert te breaken voor 6-6. Maar toen de Engelsman twee dubbels miste, profiteerde Noppert onmiddellijk: via 116-uit bleef hij foutloos op tops en liep hij uit naar 8-6.

Littler schakelt bij

Littler herstelde zich opnieuw knap. Hij zette 170 weg en gooide tops voor 8-7, waarmee hij met een voorsprong de tweede onderbreking inging. In de leg daarna gooide hij een briljante 128-finish via de bull en volgde dat op met een 12-darter om voor het eerst sinds lange tijd weer op voorsprong te komen: 9-8. Noppert gaf echter niet op. Hoewel zijn scores wat terugliepen, bleef tops een zekerheidje. Via 64-uit maakte hij er 9-9 van en hing de wedstrijd opnieuw volledig in balans.

In de slotfase schakelde Littler naar een hoger tempo. Hij hield zijn eigen leg met een strakke finish via de bull, waarna Noppert de kans liet liggen op een 132-finish. Littler maakte er 11-9 van en bleef de druk opvoeren. In de volgende leg gooide Noppert drie keer 140, maar kreeg hij opnieuw geen kans op een dubbel. Littler strafte dat keihard af en liep uit naar 12-9. Vanaf dat moment was het verschil gemaakt: de Engelsman bleef toeslaan, terwijl Noppert cruciale dubbels begon te missen. De Engelsman brak Noppert twee keer op rij en kon zodoende voor de wedstrijd gaan gooien. Hij zette tops op knappe wijze weg en maakte met zijn eerste pijl een einde aan de partij.

SHANGHAI TO START!



Danny Noppert draws first blood!



Littler misses tops for an early hold, and Noppert pins the same target for a 120 combination!



📺 https://t.co/INctXCEkdB #GSOD | SF pic.twitter.com/MWiwbdo9ID — PDC Darts (@OfficialPDC) November 16, 2025

Wisseling van de wacht?

Met zijn plaatsing voor de finale kroonde Littler zich bovendien voor het eerst in zijn carrière tot de nummer één van de wereld. De 18-jarige sensatie passeerde daarmee zijn aankomende tegenstander Humphries op de wereldranglijst. Daarmee gaf Littler niet alleen sportief een duidelijk signaal af, maar deelde hij ook een stevige psychologische waarschuwing uit richting de finale: nog vóór de eerste pijl in de eindstrijd is gegooid, heeft hij de troon van Humphries al overgenomen.

Na afloop straalde hij het zelfvertrouwen uit van een speler die weet wat hij heeft bereikt. "Ik ben nog geen twee jaar op de tour en ik ben nu al wereldnummer één. Dat is job done", zei Littler. Over de finale tegen Humphries was hij gretig. "Ik ben hier nog nooit verslagen en hopelijk kan ik vanavond back-to-back kampioen worden."

Sterk toernooi voor Noppert

De nederlaag tegen de ontketende Littler zal ongetwijfeld even pijn doen, maar veel afbreuk doet het niet aan Noppert zijn sterke toernooi. De Fries zette zich met zijn spel én resultaten opnieuw nadrukkelijk op de kaart. En met zowel een halvefinaleplaats als een compleet eigen ode op nationale televisie - waarin Koert Westerman hem swingend bezong als 'Danny Cool' - kan Noppert ondanks zijn uitschakeling met een brede glimlach terugkijken op een geslaagd Grand Slam-avontuur.

Uitslagen en programma

Halve finales:

Gerwyn Price - Luke Humphries 13-16

Danny Noppert - Luke Littler 9-16



Finale (zondagavond 20:15 uur):

Luke Humphries - Luke Littler

