Dansende Zuid-Afrikaan keert terug op WK darts voor landenteams: 'Het is tijd voor Afrika'

Devon Petersen keert terug op de World Cup of Darts. De darter uit Zuid-Afrika behoorde jarenlang tot de semi-toppers van de dartwereld, maar verloor zijn tourkaart. Hij staat vooral bekend om zijn iconische dansje.

Petersen is de succesvolste darter uit Afrika ooit. Hij was negen keer aanwezig op het WK darts en won in 2020 zelfs een toernooi op de European Tour. De vrolijke 38-jarige darter is amper nog op het hoogste podium te zien. Althans, niet als darter. Hij is namelijk wel een graag geziene gast als analist en commentator op de Engelse televisie.

🇿🇦 Meanwhile in South Africa: Devon Petersen has secured himself a return to the World Cup of Darts. 'The African Warrior' survived matchdarts in all of his last three games.



He'll pair up with Cameron Carolissen in June. pic.twitter.com/kZyne8BXwV — Jetze Jan Idsardi (@JJIdsardi) April 6, 2025

Daarnaast staat Petersen bekend als ambassadeur voor de dartsport in Afrika, die in de afgelopen jaren (langzame) stappen maakt richting meer professionaliteit. Petersen plaatste zich voor de World Cup of Darts via een kwalificatietoernooi in Zuid-Afrika. Op de World Cup of Darts spelen twee darters per land in een koppelwedstrijd tegen elkaar.

Laag niveau in Afrika

Hoewel de Zuid-Afrikaan met elf deelnames aan de World Cup of Darts een enorme staat van dienst heeft, is het niveau van Petersen niet meer wat het ooit was. Dit weekend had hij de grootst mogelijke moeite met zijn landgenoten om het kwalificatietoernooi door te komen. Petersen kwam amper boven een gemiddelde van 75, normaliter verre van goed genoeg om bij de top mee te dingen.

Daarnaast won hij drie keer op rij met nipte cijfers. In de kwartfinale versloeg hij met 6-5 Johan Geldenhuys om vervolgens in de halve finale Grant Sampson met 7-6 langszij te schuiven. De finale was net zo spannend. Petersen won met 8-7 van Carl Gabriel.

De World Cup of Darts wordt gehouden in Frankfurt van 12 juni tot en met 15 juni.

Team Nederland

Hoewel de hoge bazen bij de PDC altijd anders kunnen besluiten, worden de beste twee darters op de wereldranglijst gekozen voor de verschillende deelnemende landen. Michael van Gerwen en Gian van Veen lijken Nederland te zullen vertegenwoordigen. Maar niets is zeker met de blessuregevoeligheid van Van Gerwen, die in het verleden dit toernooi ook al oversloeg. Mocht hij dit doen dan speelt Van Veen met Dirk van Duijvenbode. Van Veen maakt zijn debuut voor het toernooi.

