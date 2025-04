Dirk van Duijvenbode teruggepakt met smeuïg verhaal over worsten: 'Die is niet goed'

Vincent van der Voort heeft de kans gekregen om collega-darter Dirk van Duijvenbode terug te pakken. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door vertelt de inmiddels gestopte prof een bijzonder verhaal over 'Aubergenius', die zeker niet alleen groente eet.

In de rubriek 'Kroegpraat' kreeg Van der Voort voor het eerst een verhaal over zichzelf om de oren. Van Duijvenbode, die te gast was in de vorige uitzending, vertelde lachend over een brakke middag van zijn voormalig conculega. "Hij was er toevallig een keertje bij op het moment dat ik brak was. Normaal ga je nooit een dag voor een toernooi weg natuurlijk. Dan ga ik niet op stap."

"Maar Koningsdag was een ander verhaal", lacht Van der Voort. "Je bent er ook niet altijd zo slecht aan toe. Maar toen wel. Dat is gewoon pech."

Worst van Van der Voort

In de nieuwste uitzending van Darts Draait Door - zonder gast - kreeg Van der Voort de kans om Van Duijvenbode terug te pakken. De twee darters waren recent ingehuurd voor een demonstratietoernooi in Duitsland, toen de favoriete worst van Van der Voort ter sprake kwam.

"Ik vertelde eens random over de dag dat ik een halve Hema-worst op had. En dat ik daar drie euro voor betaalde. Dat ik me kon herinneren dat dat vroeger veel minder was. Maar we hadden het met Dirk over voeding", begint hij zijn verhaal. "Want die heeft het daar altijd veel over."

'Die is niet goed'

"Hij zei: 'Ik eet geen varkensvlees meer, dat doe ik allemaal niet meer. Dat gebeurt mij gewoon niet.'" Maar dat bleek toch anders te lopen. "Toen kwamen we op Schiphol aan en ik zeg 'hey Dirk mazzel he'. Hij loopt weg en zegt: 'Ik loop effe naar de Hema om een worst te halen'". Van der Voort bleef vol verbazing achter. "Ik heb toch wel het idee dat daar varkensvlees in zit. Dat vond ik wel grappig", lacht hij.

Tijd om Van Duijvenbode daar op te wijzen, had hij niet meer. "Hij liep de andere kant op. Dus ik zat echt te denken van wat is dít nou? Waarop Michael (Van Gerwen, red.) zegt: 'Zie je, die is niet goed.'"

Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door vertelt Vincent van der Voort over de miljoenen aan prijzengeld op het WK darts, de nieuwe vriendin van Luke Littler en het bijzondere opkomstnummer van Gerwyn Price. Presentator Damian Vlottes legt de gestopte profdarter pittige stellingen voor en in 'Kroegpraat' wordt Dirk van Duijvenbode teruggepakt. Luister dit en nog veel meer in de nieuwe aflevering hieronder of check in via bekende platformen als Spotify, YouTube en Apple Podcasts.