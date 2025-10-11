Luke Humphries heeft bij de World Grand Prix een einde gemaakt aan de dromen van Danny Noppert: 5-3. De Engelse ex-wereldkampioen staat in de finale van zondag. De nummer één van de wereld treft daarin niemand minder dan Luke Littler.

Humphries won de World Grand Prix in 2023 en haakte in 2024 pas af in de eindstrijd. Ook won hij het WK darts in 2024. Cool Hand Luke is dus tot heel bijzondere dingen in staat en daar liet hij in Leicester meerdere glimpen van zien.

De eerste set verliep vlekkeloos voor Humphries: 3-0 in legs. En toen The Freeze in set twee een voorsprong opbouwde van 2-0 in legs, trapte Humphries de turbo in. Met een 12-, 17- en 12-darter was het 2-0 in sets.

Bizar

Noppert werd daarna steeds meer een toeschouwer in zijn eigen partij. De derde set ging in 14, 13 en 12 pijlen naar de Engelse ex-wereldkampioen. Dat zijn onder alle omstandigheden sterke legs, maar zeker bij de World Grand Prix, waar immers een leg begonnen moet worden met een dubbel. De commentaren bij Viaplay noemden het niveau 'bizar'.

Noppert, die met zijn plek in de halve finales zijn beste prestatie uit 2021 evenaarde, kon zijn niveau daarna optilen en gaf Humphries wel partij, maar het was simpelweg niet mogelijk om de Engelsman te overvleugelen. Met op de juiste momenten een versnelling werd het 4-1 voor de oud-kampioen.

Inzakkende Luke Humphries

In plaats dat Humphries op cruise control naar de eindstreep ging (het format is 'first to 5 sets'), kzkte de man uit Reading in. Noppert maakte daar gebruik van: twee sets op rij werd het 3-1 in legs voor de Friese darter. Zo was het 4-3 in sets en werd het dus weer spannend.

Waar Noppert had gehoopt dat een gefrustreerde Humphries zich in de problemen zou werken, daar stond er na de korte break plots weer een kwieke en foutloze speler. Pats, 12-darter. Pats, nog een 12-darter. Eenvoudig trok Humphries de slotset naar zich toe in 3-1, zodat de eindstand uitkwam op 5-3.

HUMPHRIES INTO THE FINAL!



It's a third consecutive World Grand Prix final for Luke Humphries!



The world number one fends off a valiant Danny Noppert fightback to close out a 5-3 victory!



Duel tussen de Luke's

In de finale neemt Humprhies het op tegen 'die andere Luke'. Littler, die in de kwartfinale tegen Gerwyn Price nog drie matchdarts overleefde, had geen kind aan oud-winnaar Jonny Clayton: 5-1. Het is alweer de vijfde keer dat de twee Luke's elkaar treffen in de eindstrijd van een groot tv-toernooi. Humphries won drie van de voorgaande vier finales.

World Grand Prix

De World Grand Prix is een van de grotere toernooien van de dartsbond PDC. Het geldt als een van de zogeheten majors. Ook is de opzet bijzonder: een leg begint pas echt zodra een darter een dubbel heeft gegooid. Pas dan wordt afgeteld van 501 naar 0. Dit principe heet "dubbel in, dubbel uit".

