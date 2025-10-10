Hij mag dan al enige tijd gestopt zijn met darts, maar stilzitten is niets voor Phil Taylor. De 16-voudig wereldkampioen is op 65-jarige leeftijd fanatieker dan ooit bezig met zijn gezondheid. Daarbij deed hij een opmerkelijke ontdekking over zijn bloed.

Sinds Taylor vorig jaar de pijlen neerlegde, heeft hij zijn aandacht volledig verlegd van het dartbord naar zijn eigen lichaam. Na een heupoperatie besloot The Power dat het tijd was om sterker dan ooit terug te komen. "Ik fiets veel", vertelt hij in een openhartig gesprek aan het Engelse Metro. "Mijn chirurg zei: hou je benen sterk, want als je op deze leeftijd valt en je breekt je heup, dan ben je de klos. Dat advies neem ik serieus."

De Brit traint inmiddels samen met zijn goede vriend Bobbie Goulding, oud-rugbyspeler en voormalig international voor Engelenad. "Hij stuurt me elke ochtend een berichtje. Hij is in de vijftig en zo fit als een hoentje. Hij leert me krachttraining. Dus ik heb thuis een eigen sportschool gebouwd, met een sauna erbij. Elke ochtend fiets ik, daarna ga ik trainen."

'Ik ben eraan verslaafd'

Taylor pakt het ook in de keuken serieus aan. Tijdens een vakantie in Spanje ontdekte hij een gerecht dat hij sindsdien niet meer kan laten: gambas al pil pil, garnalen in knoflookolie met paprika. "Verslavend, echt waar", zegt hij lachend. "Je dipt je brood erin en kunt niet meer stoppen. Het is mijn favoriete maaltijd geworden."

De beste darter aller tijden eet nu vooral vers en licht, met veel groenten, olijfolie en zuurdesembrood. "Ik ben eraan verslaafd, ik vind het geweldig. Ik voel me er gewoon beter door. En het is nog lekker ook", klinkt hij dolsblij.

Het verrassende bloed van The Power

Tijdens zijn gezondheidsreis besloot Taylor ook bloedonderzoek te laten doen. Dat leverde een opvallende conclusie op. "Blijkbaar heb ik Mongools bloed", vertelt hij verbaasd. "Dat moet van eeuwen geleden komen, toen de Mongolen de wereld overnamen, zeggen ze. Als ik rijst eet, voel ik me geweldig, maar van chips, aardappels of brood krijg ik maagpijn. Dus ik kook op mijn eigen manier."

De 16-voudig wereldkampioen gebruikt zijn nieuwe kennis om zijn dieet volledig af te stemmen op zijn lichaam. "Ik neem zelfs mijn eigen kookspullen mee naar hotels. Ik heb geleerd dat je beter op jezelf kunt letten dan op wat ze je voorschotelen."

Taylor blijft aan zichzelf werken

Hoewel hij niet meer op het podium staat, blijft The Power zichzelf opnieuw uitvinden. “"k probeer gewoon gezond te blijven", zegt hij. "Ik heb jarenlang alles voor darts gedaan, nu doe ik het voor mezelf. Je kunt met pensioen gaan, maar nooit met jezelf", sluit hij met wijze woorden af.