In het Duitse Kalkar vechten deze week 128 darters om een felbegeerde tourkaart bij de PDC. Donderdag was de eerste dag van de Finalefase van Q-School en bijna zegevierden twee Nederlanders. Jeffrey de Zwaan en Jeffrey Sparidaans strandden in het zicht van de haven. Wel was er succes voor WK-ganger Arno Merk.

In totaal liggen er zestien tourkaarten klaar in Duitsland, terwijl er dertien te verdienen zijn in het Verenigd Koninkrijk. Maar voordat het zover was, moesten De Zwaan en Sparidaans allereerst de eerste fase van Q-School overleven. Dat lukte beide Nederlanders. En de goede vorm trokken ze meteen door naar de eerste dag van de beslissende fase.

43 Nederlanders doen mee aan de finalefase van Q-School. Dat is veruit het meeste van alle deelnemende landen. Dat een Nederlander een tourkaart zal pakken, lijkt dan ook een abc'tje. Donderdag zaten er vier landgenoten in de kwartfinales. Die overleefden De Zwaan en Sparidaans, waarna ze nog één wedstrijdje hoefden te winnen.

De Zwaan mist 10 matchdarts voor tourkaart

Dit jaar zijn namelijk de regels wat versoepeld. In voorgaande jaren lag er een rechtstreeks ticket klaar voor de dagwinnaars. Dit jaar heeft de PDC besloten om er twee per dag uit te delen. De Zwaan en Sparidaans hoefden dus alleen maar hun halve finale te winnen. Laatstgenoemde gooide tegen de Duitser Merk, bekend van het afgelopen WK. Daar won hij van Peter Wright en vervolgens schakelde Michael van Gerwen hem uit.

Merk keek in de halve eindstrijd tegen Sparidaans tegen een 5-3 achterstand aan. Desondanks vocht de Duitser zich terug naar 6-5 en mag hij zich de eerste tourkaartwinnaar noemen. Voor De Zwaan eindigde het nóg zuurder. Hij stond met 5-1 voor tegen de Pool Filip Bereza. Toch lukte het The Black Cobra niet om de partij over de streep te trekken. Dus zegevierde Bereza.

De Zwaan miste liefst tien matchdarts en moet dus even wachten op het terugkrijgen van zijn tourkaart. De halve finalist van de World Matchplay van 2018 raakte hem vorig jaar kwijt. Hij heeft nog drie dagen om alsnog een ticket tot de PDC te bemachtigen. Q-School eindigt.

Congratulations to my Polish friends: Filip Bereza has won a Tour Card for the coming two years.



One of the biggest shocks in Q-School history: averaging below 80 for the week. Jeffrey de Zwaan missing 10 matchdarts helped a lot. — Jetze Jan Idsardi (@JJIdsardi) January 8, 2026

Punten van groot belang

Dat kan ook via de zogeheten European Q-School Order of Merit. Acht spelers verdienen een ticket als dagwinnaar, de overige acht darters plaatsen zich via die ranglijst. Met hun plek in de halve finales hebben De Zwaan en Sparidaans alvast vijf punten. Damian Mol en Maikel Verberk staan samen met de Zweedse WK-ganger Andreas Harrysson op vier. Jimmy van Schie, winnaar van het WDF WK, heeft drie punten.