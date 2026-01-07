Het WK darts zit er pas net op of het volgende belangrijke toernooi begint alweer. Alle toppers en bekende namen ontbreken op Q-School, dus waarom is het dan zo'n groot ding? Jaarlijks proberen honderden amateurs om de stap naar de PDC te zetten in hun droom om professional te worden. Een recordaantal van 925 deelnemers doet mee om één van de 29 felbegeerde tourkaarten te winnen. Zo zit het toernooi in elkaar.

Q-School is de plek waar dromen beginnen én eindigen. In een week tijd wordt bepaald wie professioneel darter kan worden en wie weer een jaar moet wachten. Alle darters, van Gian van Veen tot Luke Littler, moeten beschikken over een tourkaart om aan alle toernooien van de PDC mee te mogen doen. Zo gauw je een tourkaart hebt, is die twee jaar geldig. Een darter behoudt 'm langer als diegene binnen de twee jaar in de top-64 van de wereldranglijst staat. Val je er na twee (of meer) jaar buiten, dan moet je op Q-School weer proberen terug te keren op het circuit.

Twee locaties, twee onderdelen

Het toernooi is verdeeld over twee locaties en twee onderdelen. Op 5, 6 en 7 januari speelden in Milton-Keynes (Engeland) en Kalkar (Duitsland) alle inschrijvingen om tot de beste zestien van de dag te komen. Daarmee plaatsten ze zich voor de 'Final Stage', die van 8 tot en met 11 januari duurt. Onder anderen Jeffrey de Zwaan, Danny Jansen en Ron Meulenkamp verzekerden zich van de volgende fase.

Een aantal grote namen was vrijgesteld van die eerste fase, zoals WK-gangers Charlie Manby, Andreas Harrysson en de Nederlander Jurjen van der Velde. Ook namen als Jelle Klaasen, Chris Landman en Jamai van den Herek mochten deel een overslaan, omdat ze afgelopen jaar hun tourkaart kwijtraakten.

500 euro

Inschrijven kost zo'n 500 euro en kan door iedereen van zestien jaar of ouder worden gedaan. Eenmaal in de 'Final Stage' aanbeland, dan krijgen de twee finalisten van elke dag automatisch een tourkaart. De overige dertien tourkaarten worden verdeeld op basis van een ranglijst over de vier dagen. Dus darters die over vier dagen constant goed spelen, maken een grote kans op zo'n felbegeerd startbewijs bij de PDC.

Bekende namen

Andere bekende namen die meedoen, zijn: Cristo Reyes (op het WK darts in de eerste ronde nog tegen Van Veen gespeeld), Jimmy van Schie, Boris Krcmar en oud Grand Slam-winnaar José de Sousa. Ook in de Engelse variant van Q-School doen bekende namen mee: John Henderson, Steve Beaton, drievoudig wereldkampioen John Part en Mervyn King bijvoorbeeld.

Geen tourkaart? Geen probleem

Omdat er 925 namen om 29 tickets strijden, blijven er vooral heel veel teleurgestelden over. Voor hen is het niet meteen einde verhaal, want zij mogen meedoen aan de Challenge Tour in 2026. Dat is het circuit voor darters zonder tourkaart en kan zelfs een ticket voor het WK darts opleveren. Zo won Stefan Bellmont afgelopen jaar de Challenge Tour en won de Zwitser op het WK darts van legende Raymond van Barneveld. Omdat hij de Challenge Tour won, mag hij Q-School overslaan en is hij al zeker van een tourkaart.