Terwijl Michael van Gerwen geniet van een vakantie, zijn veel andere topdarters aan de andere kant van de wereld voor World Series-toernooien in Australië en Nieuw-Zeeland. Bij de Australian Darts Masters doet iemand mee met misschien we de beste bijnaam ooit.

Want tussen bijnamen als Cool Hand Luke, The Nuke, The Iceman en The Bullet prijkt ook die van de Australiër Tim Pusey. Hij heet bijgenaamd The Magnet, wat in combinatie met zijn achternaam nogal pikant klinkt. The Magnet roept de associatie op met iemand die aantrekkingskracht heeft en in combinatie met zijn achternaam (uitspraak: pew-zee) klinkt het alsof hij een p*ssy magnet is. Oftewel: een vrouwenverslinder.

Fans krijgen dan ook geen genoeg van Puseys bijnaam. 'Misschien wel de beste ooit', vindt een fan. Een ander noemt het 'een klassieker'. En: 'De beste dartsnaam ooit'.

Verboden bijnamen

De PDC ziet er vooralsnog niks ernstigs in. Hoewel darters grotendeels zelf hun bijnaam kiezen - of die krijgen van fans of media - heeft de organisatie wel het laatste woord, vooral als het gaat om geschiktheid voor televisie en sponsors. Zo wordt er scherp gelet op beledigend of ongepast taalgebruik, seksuele connotaties en religieuze of politieke gevoeligheid.

Zo moest Owen Bates een andere bijnaam kiezen voor het WK 2024. Zijn bijnaam The Master zorgde in combinatie met zijn achternaam voor de combinatie MasterBates (masturberen). Dat wilde de PDC niet op tv horen. Ook The Wall Martin Schindler ging eerst anders door het leven. Schindler's Fist werd mogelijk gezien als associatie met de Holocaust.

Australian Darts Masters

Bij de loting werd Pusey gekoppeld aan Chris Dobey. Josh Rock heeft het het slechts getroffen: hij speelt tegen veteraan Simon Whitlock. De voormalig WK-finalist is inmiddels wel zijn tourkaart kwijt. In totaal doen in het Australische Wollongong negen 'thuisspelers' mee. Door de afmeldingen van Michael van Gerwen, Rob Cross en Nathan Aspinall zijn er drie plekken vrij gekomen.

The Heat Damon Heta zou eigenlijk meedoen met de Aussies/Nieuw-Zeelanders, alleen hij schuift nu door naar de acht geplaatste spelers. Net als Mike de Decker en Josh Rock overigens.