Darters staan niet direct bekend om hun fitheid. Toch zijn er een aantal darters die ook uitblinken in andere - fysiekere - sporten. De 23-jarige Craig Galliano speelt voor zijn land op de World Cup of Darts én heeft een aardige voetbalcarrière achter de rug.

De World Cup of Darts wordt door vele dartsfans gezien als een van de mooiste toernooien op de dartskalender. Hoewel het toernooi niet meetelt voor de wereldranglijst, is het WK voor landenteams altijd een spektakel. Liefst veertig landen, waaronder vele darters die hun debuut maken op het hoogste podium, strijden om de titel.

Voetballende darter

Een aantal darters hebben een bijzondere carrière achter de rug voordat ze tot de beste darters ter wereld behoren. En nee, dan hebben we het niet over ex-tegelzetter Michael van Gerwen of aubergineteler Dirk van Duijvenbode. Darter Galliano uit Gibraltar heeft kunnen ruiken aan het profvoetbal.

De talentvolle Galliano speelt voor de vijfde keer op de World Cup of Darts in het shirt van Gibraltar. In dat land heeft hij ook niet onverdienstelijk gevoetbald. Hij stond tussen 2018 en 2023 onder contract bij verschillende topclubs in Gibraltar.

'Meer kans in darten'

Van de FC Bruno's Magpies tot de Lincoln Red Imps, clubs die vaak genoeg op het Europese clubniveau uitkomen. Galliano speelde elf wedstrijden op het hoogste niveau van Gibraltar, waarin hij tweemaal het net wist te vinden. Hij is zelfs op de bekende voetbalwebsite Transfermarkt te vinden. Twee jaar geleden besloot hij zijn focus volledig op darten te leggen en het voetbal vaarwel te zeggen.

"Ik heb het voetbal wat aan de kant geschoven. Dat was leuk om mijn gedachten te verzetten, maar nu gaat mijn focus naar het darts. Daar heb ik meer kansen dan in het voetbal", vertelde hij aan Tungsten Tales. Hoewel Gibraltar zeker niet tot de toplanden in de dartwereld behoren, wonnen ze vrijdagmiddag wel met 4-2 van China.

Beluister de extra podcast

