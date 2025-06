De World Cup of Darts is desastreus begonnen voor het Amerikaanse koppel Jules van Dongen en Danny Lauby. Hun eerste koppelpartij ging verloren tegen Hong Kong, mede door de slechte vorm van de in Nederland geboren Van Dongen. "Het was pijnlijk om te zien

Van Dongen had een gemiddelde van 62, waar hij scorend niet boven de 59 gemiddeld uitkwam. "Je ziet aan alles dat er gewoon geen vertrouwen in zit", concludeert oud-darter Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Volgens de Nederlander was het telkens maar hopen voor Van Dongen dat er een triple tussen zat.

Worstelende Van Dongen

Van Dongen pakte begin 2022 met toeval een tourkaart, toen hij pas net was begonnen met darten. Die verloor jij twee jaar later, om hem bij Q-School meteen terug te veroveren. Maar de in Kansas City woonachtige Nederlander worstelt al tijden met zijn vorm, mede door het vele reizen en mentale problemen. "Het voelt alsof ik spaghetti in mijn handen heb. Ik krijg geen grip op mijn pijl. Mijn hand doet rare dingen en ik kan het niet stoppen", zei hij eerder dit jaar nog tegenover De Limburger.

Volgens presentator Damian Vlottes startte Van Dongen aardig, maar daarna zakte het niveau weg. "Als je al niet in vorm bent en je gaat niet met heel veel zelfvertrouwen hierheen, dan is een koppelwedstrijd nog moeilijker", verzekert Van der Voort. "Want dan kom je helemaal niet meer in dat ritme terecht."

Pauze nemen van darten

Van der Voort constateert dat het 'echt heel moeilijk' is voor Van Dongen. "Op dit moment zit het er gewoon niet in. Het enige wat hij eigenlijk kan doen is even een tijdje (zijn pijlen, red.) wegleggen. Helemaal niet spelen", denkt de oud-darter. Volgens Vlottes is Van Dongen dat ook van plan, na de US Darts Masters eind juni.

"Gewoon twee of drie maanden geen pijl aanraken", tipt Van der Voort. "Dat is moeilijk, hè", weet Vlottes. "Dat is heel moeilijk, maar hij zit zo te worstelen met zijn worp en hoe hij de pijl vasthoudt en weggooit", ziet Van der Voort. "Er zit nul vertrouwen in, nul gevoel. Als je dat vergelijkt met toen-ie kwam: wereld van verschil", vindt presentator Vlottes.

World Cup of Darts

Na het verlies van donderdag komt Van Dongen vrijdagmiddag weer in actie met Lauby in Groep I. Dan spelen ze tegen het koppel uit Bahrein: Sadiq Mohamed en Hasan Bucheeri. Alleen het beste land out de poulefase gaat naar de tweede ronde, waardoor Team USA een klein wonder nodig heeft.

In een extra aflevering van Darts Draait Door bespreken presentator Damian Vlottes en ex-darter Vincent van der Voort de eerste dag van de World Cup of Darts in Frankfurt.