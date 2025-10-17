Maak je een ranglijst van darters op basis van hoe snel ze klaar zijn met hun beurt, dan is Mickey Mansell vermoedelijk de hekkensluiter. En dat terwijl de Noord-Ier de bijnaam Clonoe Cyclone heeft, terwijl hij eerder windstil is dan een cycloon. Een recente tegenstander van Mansell heeft er nu wat van gezegd.

Eerder in de week troffen Mickey Mansell en Madars Razma elkaar bij een Players Championship-toernooi in Minehead. Mansell won met 6-4. Het was een sterk optreden van de Noord-Ier. Zijn gemiddelde was 102,67, terwijl Razma onder de 88 bleef.

Slapen

Razma beweerde daarna op X dat zijn nederlaag en zwakke gemiddelde te maken hadden met het gedrag van Mansell. "Ik was in slaap gesukkeld en het publiek sliep ook", schrijft hij op X.

"Maar ja, het was wel een puik optreden van mijn tegenstander", waarna hij een icoontje plaatste van klappende handen. "Ik keer terug voor de laatste twee Pro Tours, over twee weken."

After today you Just moved inside the top 10 of my xxxx list! 😴 — Mickey Mansell (@C10noeCyclone) October 15, 2025

Shitlist

Mansell kreeg het berichtje ook onder ogen en hij reageerde kwaad. "Na vandaag ben jij gestegen naar de top 10 van mijn xxxx-lijst". De suggestie die hij wekt door vier kruisjes te gebruiken is dat er 'shitlist' moet staan.

Iemand reageert op de discussie met deze opmerking: "Het is volgens mij wel lastig om tegen jou te spelen, want je gooit wel heel traag, Mickey!". Ook daar heeft Mansell een scherpe reactie op: "Alleen voor losers is dat lastig!"

Halve finale

Mansell is de nummer 44 van de ranglijst PDC Order of Merit. Topprestaties levert hij doorgaans niet. Bij grote toernooien ligt hij er altijd redelijk snel uit. Behalve bij de Grand Slam of Darts in 2024, toen hij het tot de halve finale schopte, onder meer door Danny Noppert er in de tweede ronde uit te gooien.

Geld

Het was een memorabel toernooi voor hem, want op de dag van de halve finale moest hij nog naar het ziekenhuis vanwege een aandoening bij zijn zoon. Het geld dat hij verdiende met die plek bij de halve vier kwam ook goed uit, want het is geen vetpot voor darters die zelden doordringen tot de laatste rondes van toernooien.

"Ik zit in de fase van mijn carrière waarin ik zoiets als dit helaas waarschijnlijk zes of zeven jaar geleden al nodig had", zei hij destijds. "Maar het is wat het is. Ik zou waarschijnlijk niet in de positie zitten waarin ik nu zit en de ontberingen die ik heb moeten doorstaan. Het is allemaal een leercurve. Niet iedereen is een Luke Littler die hier binnenkomt en dingen begint te winnen. Het is een moeilijke omschakeling."