Dirk van Duijvenbode heeft een heerlijke partij gespeeld in de openingsronde van het Euro Tour-toernooi German Darts Championship. Aubergenius verrukte het publiek met een negendarter en won van Karel Sedlacek met 6-4.
Van Duijvenbode sloot de partij af met een moyenne van dik 101, terwijl zijn Tsjechische tegenstander het moest doen met 92. Sedlacek kwam nog wel mee tot 4-4, waarna de Nederlandse darter een 14- en 12-darter wierp en zo de zege greep. De negendarter kwam in de vierde leg, waarmee Aubergenius op 2-2 kwam.
German Darts Championship
Het German Darts Championship in Hildesheim is het afsluitende Euro Tour-evenement. Na dit toernooi wordt een ranglijst opgemaakt op basis van de 14 toernooien. De top 32 van de lijst wordt uitgenodigd voor het European Championship, het EK darts dus, al zijn er ook niet-Europese darters welkom als ze zich plaatsen.
EK darts
Sommige spelers zijn al zeker van een plekje bij het EK darts en dat zal het laatste zetje hebben gegeven om dit toernooi over te slaan. Zo werd donderdag bekend dat Michael van Gerwen niet van de partij is in Duitsland.
Daarin is hij niet de enige, want ook door de namen van Luke Humphries, Gary Anderson en Callan Rydz ging een streep. De vier afzeggers worden vervangen door Gabriel Clemens, Ricky Evans, Keane Barry en de Nederlandse Zweed Jeffrey de Graaf. Maar niet getreurd voor Van Gerwen: hij mist niet het EK darts. De Nederlander heeft voldoende prijzengeld opgebouwd om naar het toernooi in Dortmund te gaan.
Uitslagen German Darts Championship 2025
Cameron Menzies 6-4 Wesley Plaisier
Niels Zonneveld 6-2 Darius Labanauskas
Steve Lennon 6-2 Jeffrey de Graaf
Wessel Nijman 6-2 Martin Kramer
Ryan Joyce 6-2 Justin Hood
Luke Woodhouse 6-4 Tom Bissell
Krzysztof Ratajski 6-1 Felix Springer
William O'Connor 6-4 Andrew Gilding
Jermaine Wattimena 6-2 Keane Barry
Christian Kist 6-2 Daryl Gurney
Ricardo Pietreczko 6-3 Radek Szaganski
Dirk van Duijvenbode 6-4 Karel Sedlacek
Raymond van Barneveld 6-3 Kevin Troppmann
Ricky Evans v Joe Cullen
Gabriel Clemens v Tomislav Rosandic
Nathan Aspinall v Maximilian Czerwinski