Dirk van Duijvenbode heeft een heerlijke partij gespeeld in de openingsronde van het Euro Tour-toernooi German Darts Championship. Aubergenius verrukte het publiek met een negendarter en won van Karel Sedlacek met 6-4.

Van Duijvenbode sloot de partij af met een moyenne van dik 101, terwijl zijn Tsjechische tegenstander het moest doen met 92. Sedlacek kwam nog wel mee tot 4-4, waarna de Nederlandse darter een 14- en 12-darter wierp en zo de zege greep. De negendarter kwam in de vierde leg, waarmee Aubergenius op 2-2 kwam.

DIRK PRODUCES PERFECTION! 👏



INCREDIBLE SCENES IN HILDESHEIM!



Dirk van Duijvenbode raises the roof at Halle 39 with an incredible nine-dart leg against Karel Sedlacek!#ET14 | R1 pic.twitter.com/EjU4b3c3f2 — PDC Darts (@OfficialPDC) October 17, 2025

German Darts Championship

Het German Darts Championship in Hildesheim is het afsluitende Euro Tour-evenement. Na dit toernooi wordt een ranglijst opgemaakt op basis van de 14 toernooien. De top 32 van de lijst wordt uitgenodigd voor het European Championship, het EK darts dus, al zijn er ook niet-Europese darters welkom als ze zich plaatsen.

EK darts

Sommige spelers zijn al zeker van een plekje bij het EK darts en dat zal het laatste zetje hebben gegeven om dit toernooi over te slaan. Zo werd donderdag bekend dat Michael van Gerwen niet van de partij is in Duitsland.

Daarin is hij niet de enige, want ook door de namen van Luke Humphries, Gary Anderson en Callan Rydz ging een streep. De vier afzeggers worden vervangen door Gabriel Clemens, Ricky Evans, Keane Barry en de Nederlandse Zweed Jeffrey de Graaf. Maar niet getreurd voor Van Gerwen: hij mist niet het EK darts. De Nederlander heeft voldoende prijzengeld opgebouwd om naar het toernooi in Dortmund te gaan.

Uitslagen German Darts Championship 2025

Cameron Menzies 6-4 Wesley Plaisier

Niels Zonneveld 6-2 Darius Labanauskas

Steve Lennon 6-2 Jeffrey de Graaf

Wessel Nijman 6-2 Martin Kramer

Ryan Joyce 6-2 Justin Hood

Luke Woodhouse 6-4 Tom Bissell

Krzysztof Ratajski 6-1 Felix Springer

William O'Connor 6-4 Andrew Gilding

Jermaine Wattimena 6-2 Keane Barry

Christian Kist 6-2 Daryl Gurney

Ricardo Pietreczko 6-3 Radek Szaganski

Dirk van Duijvenbode 6-4 Karel Sedlacek

Raymond van Barneveld 6-3 Kevin Troppmann

Ricky Evans v Joe Cullen

Gabriel Clemens v Tomislav Rosandic

Nathan Aspinall v Maximilian Czerwinski