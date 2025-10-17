Er is een nieuwe dartssensatie naast Luke Littler die meedoet aan het WK darts. Oppassen geblazen dus voor Michael van Gerwen en de andere Nederlandse topdarters voor deze 21-jarige, die al drie wereldtitels op haar naam heeft staan.

Het gaat natuurlijk om de 21-jarige Beau Greaves. Zij maakte onlangs al indruk op het jeugd-WK van de PDC, door huidig wereldkampioen Littler in een spektakelstuk te verslaan. Het leverde haar een affiche op met de Nederlander Gian van Veen, die momentel de titelhouder is bij de junioren. Van Veen en Greaves treffen elkaar voor de finale van de Players Championship Finals eind november.

Greaves bevestigt deelname aan het WK

Van Veen kan zijn borst natmaken, want Greaves tikte in de halve finale tegen Littler een gemiddelde van 105 aan. Ook is ze drievoudig wereldkampioene bij de WDF. Maar aan het WK van die bond zal ze niet deelnemen, zo maakte Greaves bekend. In plaats daarvan verschijnt de Engelse opnieuw in Alexandra Palace, waar ze in 2022 al eens deelnam. Toen verloor Greaves met 3-0 in sets van de Ier William O'Connor.

Three-time Women's World Champion Beau Greaves has informed the WDF that she will not be competing at this year's WDF World Championships, as she instead competes in the PDC World Championship before starting her PDC Tour Card next year.



Although Beau will no longer be… pic.twitter.com/LNcUPbLrfG — WDF Darts (@DartsWDF) October 17, 2025

Nu is Greaves drie jaar verder en heeft ze bakken aan ervaring. Ook op PDC-niveau, want ze gooide enkele Pro Tours en op de Development Tour. Daar eindigde ze als tweede op de ranglijst, waarmee ze een ticket voor het WK én een tourkaart verdiende.

Greaves maakt indruk

Eerder deze week in de podcast Darts Draait Door van Sportnieuws.nl werden de kwaliteiten van Greaves al benoemd. Presentator Damian Vlottes en ex-darter Vincent van der Voort zijn onder de indruk van haar. "Het zegt genoeg hoe goed ze is dat ze het Littler en Humphries moeilijk maakt en zelfs verslaat. Zij hoort bij de beste 128 darters van de wereld. Op de afgelopen UK Open sloopt ze iedereen en verliest maar net aan van Humphries", aldus Van der Voort.

"Ze heeft in potentie de mogelijkheid om als eerste vrouw ooit de top-64 of zelfs de top-32 van de wereld te halen", was de ex-darter lovend. Haar jacht daarop begint in december, als het WK darts plaatsvindt. Dit jaar groter dan ooit, met liefst 128 deelnemers.

Beluister de podcast