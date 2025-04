Dartsfenomeen Luke Littler wil in 'zijn' Manchester nieuw record pakken: 'Zo snel mogelijk'

Luke Littler is een mannetje van de records. De 18-jarige dartssensatie heeft op jonge leeftijd al tal van records in handen. Donderdagavond hoopt hij in 'zijn' Manchester er weer eentje op zijn naam te zetten.

The Nuke is de jongste wereldkampioen ooit, maar zijn honger is nog altijd niet gestild. In de Premier League Darts staat de teller inmiddels op 4 avondzeges. Het lukte in het huidige format van het toernooi nog niemand om 5 avonden te winnen in één jaargang. Uitgerekend in Manchester kan Littler weer de eerste worden die het lukt.

Thuisstad

Vorige week in Berlijn werd hij nog uitgefloten, maar in Manchester verwacht hij een ontvangst van hele andere orde. Hij komt uit de buurt en is openlijk fan van Manchester United. Daardoor is hij in de Engelse stad meer dan geliefd. Vorig jaar won hij de avond in zijn thuisstad ook. Nu zou er een extra speciaal randje aan toegevoegd kunnen worden.

'Ik kom nu terug als wereldkampioen'

"Ik zou heel graag back-to-back gaan in Manchester. Ik weet dat er nog veel weken te gaan zijn, maar ik wil die vijfde avondzege en daarmee het record zo snel mogelijk hebben. Ik heb er heel veel zin in om weer terug te zijn. Vorig jaar was het al speciaal om bij mijn debuut hier te winnen, maar nu kom ik terug als wereldkampioen", zegt hij vooruitblikkend op de tiende speelavond.

Gerwyn Price

Om het record te pakken, zal hij eerst langs Gerwyn Price moeten in de kwartfinale. De Welshman blijkt de laatste weken een lastig te nemen horde voor de nummer twee van de wereld. "Gezzy weet hoe hij mij moet verslaan. Maar ik zal het podium op gaan met dezelfde mindset als altijd: ik wil die eerste wedstrijd winnen en alvast twee punten op het bord hebben."

Stephen Bunting

Stephen Bunting won vorige week verrassend de avond in Berlijn. Hij stond tot dan toe nog op acht nederlagen en nul punten. Ineens staat hij op vijf en is er ineens weer wat mogelijk. "Ik ben nog niet dood en begraven. Ik lig er nog niet uit en ik zal vechten tot het einde. Ik kijk nu weer heel erg uit naar de rest van het seizoen."

Programma Premier League Darts Manchester

Chris Dobey - Michael van Gerwen

Nathan Aspinall - Rob Cross

Luke Littler - Gerwyn Price

Stephen Bunting - Luke Humphries

