Collega onthult drankgebruik van topdarter Luke Littler, die net 18 is geworden: 'Hij is snel opgegroeid'

Op 21 januari 2025 werd topdarter Luke Littler 18 jaar, wat betekent dat de wereldkampioen ook in zijn thuisland Engeland alcohol mag drinken. Het wonderkind lijkt daar gebruik van te maken, blijkt uit opmerkingen van een collega-darter.

Nathan Aspinall is een van de maten van Luke the Nuke als hij door Europa reist voor dartstoernooien. The Asp merkt dat Littler zich de laatste tijd wat socialer is gaan gedragen. Voorheen sloot de topspeler zich af van de rest, bijvoorbeeld door alleen op zijn telefoon te kijken, een koptelefoon te dragen of zich niet te vertonen in de ingooi-ruimte.

Drankje

Tegen TalkSport zegt Aspinall, die net als Littler wekelijks deelneemt aan de Premier League Darts, dat Littler een gezellige kerel blijkt te zijn. "Hij laat zich nu af en toe zien en komt bij de andere gasten", aldus Aspinall.

"Vroeger speelde hij zijn potjes en ging hij naar zijn hotelkamer om op zijn PlayStation te spelen of wat dan ook. Maar nu komt hij ook zijn kamer uit en gaat hij naar de hotelbar om een potje kaart te spelen en dat soort dingen."

Topdarter doet opvallende onthulling over karige loonstrook tijdens het WK darts Luke Littler pakte dit jaar een forse prijzenpot met zijn zege op het WK darts, maar niet elke darter komt zo ver. Als je als speler in de eerste rondes strandt is de prijzenpot een heel stuk lager, onthult drievoudig deelnemer Matthew Edgar.

Lichtgewicht

In de hotelbar mag Littler nu dus ook een drankje bestellen. Volgens Aspinall is de man uit Warrington, nabij Manchester, dol op Strongbow Dark Fruits. Daar kan hij er echter niet al te veel van hebben. "Hij is een lichtgewicht", zegt zijn oudere collega. "Maar ja, hij is pas 18. Hij drinkt vier biertjes en dan vindt hij het wel weer genoeg."

Al met al vindt Aspinall dat Littler niet alleen qua spel een uitstekende en consistente indruk wekt, maar ook met zijn ontwikkeling als mens. "Hij is absoluut in de afgelopen twaalf maanden snel opgegroeid. Maar ik denk dat hij ook geen andere keus had, gezien wat er allemaal op hem af is gekomen."

Walging om Sylvie Meis na vergelijking met vermeende relatie Luke Littler: 'Alles is nep, echt verschrikkelijk' Ex-darter Vincent van der Voort is geen fan van tv-persoonlijkheid en voormalig voetbalvrouw Sylvie Meis. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door wordt Meis vergeleken met de roddels over Luke Littler en zijn mogelijke vriendin. "Verschrikkelijk".

Vriendin van Luke Littler

Ook in de liefde heeft Littler schijnbaar een stapje gezet. Volgens Britse roddelmedia heeft hij het een paar weekjes erg gezellig met Faith Millar (19). Zij is een schoonheidsspecialiste uit Wigan, wat niet zo ver weg is van Littlers geboorteplaats Warrington. In diverse kranten zijn foto's verschenen van de twee terwijl ze hand in hand op straat lopen.