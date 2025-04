Succes van geplaagde darters wekt ook irritatie: 'Dat wordt wel een ding'

Stephen Bunting en Nathan Aspinall beleefden een opvallend succesvolle week. De twee darters werden de afgelopen maanden geplaagd door blessures, torenhoge druk en slechte resultaten. Ex-profdarter Vincent van der Voort is onder de indruk van de twee, maar merkt ook lichte irritatie bij zichzelf.

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Van der Voort blij voor vooral Bunting. Hij pakte in Berlijn zijn eerste Premier League Darts-punten van het seizoen door de avondwinst en volgde dat succes op met zijn eerste Euro Tour-trofee in Riesa een paar dagen later. Maar zó veel Bunting op het podium zien, doet wat met de gemoedstoestand van de Nederlander.

'Dat wordt wel een ding'

Van der Voort is, samen met podcastpresentator Damian Vlottes, geen fan van de opkomst van The Bullet. "Genoten van die walk-on hè?", kopt Vlottes de voorzet in. "Dat wordt wel een ding natuurlijk. Dat wil de PDC ook. Dat het steeds belangrijker wordt en dat die walk-on een spektakel wordt. Maar als het dan drie keer op één avond is en zondag ook weer drie keer op één avond, dan wordt het wel wat hoor, poh."

'Totaal niet spontaan'

De opkomst is volgens Van der Voort ook 'totaal niet spontaan'. "Het is elke keer hetzelfde. Het hele ritueel gaat telkens opnieuw. Handjes achter z'n oren, naar zichzelf wijzen..." Vlottes voelt de irritatie al opkomen als het er überhaupt over gaat. "Hou maar op... Ik krijg alweer... hou maar op", lacht hij.

'Echt razend knap'

Maar de twee zijn verder erg positief over Bunting en Aspinall. The Asp haalde in Riesa de finale, die hij dus verloor van zijn landgenoot. "In één keer haalt hij dit soort resultaten weer, echt razend knap. Hij doet het maar mooi wel. Het is één worsteling met zichzelf. Die darteritus van hem is ook een voordeel, want de tegenstander stoort zich eraan en hij hoeft zelf alleen maar daar mee bezig te zijn."

Darteritus

Aspinall heeft een duidelijke hapering in zijn worp en dat is de bekende mentale 'dartsziekte' darteritus. De Engelsman vindt er een modus in om ermee om te gaan en boekt prima resultaten. Bunting is eindelijk van de hatelijke nul af en viert meteen dubbel succes. "Heel erg knap. Iedereen had het over hem, maar als je dan zo opstaat... Heel netjes van hem."

Beluister Darts Draait Door

