Luke Littler heeft na de ophef rondom zijn ruzie met Gian van Veen noodgedwongen ingegrepen. De 19-jarige wereldkampioen darts zag zich genoodzaakt een opvallende stap te zetten om de stroom aan negatieve berichten in te dammen.

Littler ligt als geen andere darter onder een vergrootglas. Toen hij in 2023 doorbrak op het WK had hij nog 4.000 volgers op Instagram, inmiddels zijn dat er 2,1 miljoen. Met die enorme aanhang komen ook de nodige schaduwkanten. Negatieve reacties stroomden binnen op zijn account, zeker na de rel met Van Veen tijdens de Premier League-avond in Manchester twee weken geleden. De twee raakten die avond verwikkeld in een opvallende woordenwisseling op het podium, die veel stof deed opwaaien in de dartswereld.

Simpele maar effectieve maatregel

De oplossing die Littler koos is slim en simpel. Op Instagram is het mogelijk om reacties op posts en verhalen uit te schakelen, zodat berichten van volgers in een verborgen verzoekensectie belanden. "Mensen sturen mij berichten en ik zie ze niet. Ik zie alleen wat voorbij komt als ik scroll", legt hij uit aan The Sun. "Dat staat al heel lang zo ingesteld."

Over de rel met Van Veen zelf is Littler opvallend nuchter. Hij laat weten nog steeds niet met de Nederlander te hebben gesproken sinds het incident. Toch lijkt hij er niet wakker van te liggen. "Zoals Gerwyn Price ooit zei over dit soort stormen op sociale media: na 24 of 48 uur is het vergeten."

Zege in Rotterdam ondanks 'ergste sfeer ooit'

Het incident met Van Veen had overigens al eerder zijn weerslag op Littler. Tijdens de Premier League-avond in Rotterdam werd de Engelsman vorige week massaal uitgejouwd door het Nederlandse publiek vanwege zijn akkefietje met Van Veen. Littler noemde die avond achteraf 'de ergste sfeer die hij ooit meemaakte'. "In Rotterdam was het veel erger. Ik heb mensen in Rotterdam al bewezen dat ik ook in deze omstandigheden kan presteren."

Over een verzoening met Van Veen is Littler duidelijk. "Ik ben niet het type persoon dat hem dan opzoekt en met hem gaat praten. Misschien wacht hij tot ik met hem ga praten, maar dat gaat niet gebeuren." Volgende week donderdag staat Littler in de kwartfinale van de Premier League-avond in Aberdeen tegenover zijn goede vriend Josh Rock. Hij heeft ook een sportief doel in het vizier: koploper Jonny Clayton bijhalen, die momenteel drie punten voor hem staat.