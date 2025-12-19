Michael van Gerwen stond onder hoogspanning op het WK darts. In de eerste ronde mazzelde hij tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami, die debuteerde in het Alexandra Palace. Na een thriller bracht Van Gerwen opmerkelijke woorden uit.

Van Gerwen flirtte met het randje van de afgrond in zijn openingspartij in Londen. Hij kwam met 1-0 in sets en 2-0 in legs achter tegen Tatsunami. Net op tijd was Van Gerwen bij de les om een ongekend drama te voorkomen. Van Gerwen kreeg bij Viaplay de vraag of hij was geschrokken van zijn optreden. "Dat misschien niet. Maar ik weet waar ik vandaan kom, ik sta gruwelijk onder druk. Ik zie met wat voor tegenstander te maken heb, en dan zie je dat je het je onnodig moeilijk kan maken. Gelukkig kom ik daar nu mee weg."

Van Gerwen heeft het zich in zijn ogen te moeilijk gemaakt. "Dat mag mij niet gebeuren", is hij stellig. "Ik zat er helemaal niet lekker in, de eerste pijl liep voor geen meter. Het was heel hard werken… Dan ga ik me aan mezelf irriteren. Dat is wat ik niet moet doen. Dit is een van de slechtste wedstrijden die ik hier ooit heb gespeeld", bekent hij.

Nerveuze Van Gerwen

Van Gerwen kende een rampzalig 2025 met de scheiding van zijn ex-vrouw Daphne en de ziekte van zijn vader. Ook qua resultaten hield het niet over. "Ik was best wel een beetje nerveus in het begin van de wedstrijd, als ik eerlijk ben", onthult hij. "Maar ik ben blij dat ik heb gewonnen. De eerste wedstrijd moet je gewoon door zien te komen. Het geeft meer voldoening dan dat ik een wedstrijd met twee vingers in de neus win."

Vooraf gingen veel mensen uit van een simpele overwinning. "Iedereen zegt wel: 3-0 tegen die Japanner, komt wel goed. Jaja, m’n reet", is de duidelijke reactie van Van Gerwen. "Hij speelde nog best wel oké. Vooral op de beslissende momenten gooide hij niet heel verkeerd. Maar gelukkig heb ik gewonnen, dat is het allerbelangrijkste."

