Michael van Gerwen leed donderdag een gevoelige nederlaag in de Premier League. De Nederlandse topdarter verloor met 6-5 van Luke Littler in Leeds. Dat verlies had flinke gevolgen voor de stand, zo bleek later op de avond.

Van Gerwen zat er dichtbij, Littler en hij dwongen elkaar tot een beslissende elfde leg. "Daar koop je uiteindelijk niks voor", reageerde Van Gerwen na afloop. "Wat belangrijker is: ik weet waar ik op dit moment toe in staat ben", doelde hij op zijn goede spel. De laatste weken zaten er ook behoorlijk wat matige momenten tussen.

Pijnlijke 141-finish

"Ik kwam goed in mijn spel. Dan moet hij iets speciaals laten zien om van mij te winnen." Dat deed Littler ook, bij een 4-4 stand. Terwijl Van Gerwen na negen pijlen stond te wachten op 41, speerde de regerend wereldkampioen 141 uit. "Daar ben ik natuurlijk doodziek van. Ik denk dat ik goed genoeg was om deze wedstrijd te winnen", constateerde hij bij Viaplay.

"(Luke, red.) Humphries zei net tegen mij: 95 procent van de gevallen gaat dat (de 141-finish, red.) niet uit. Dat zijn zure momenten, dat is die zure appel waar je even doorheen moet. Dat is waar ik de laatste tijd vaak tegenaan loop", aldus Van Gerwen. "Ik moet het een keer doorbreken door zo'n wedstrijd over de streep te trekken, dan ziet alles er ook weer rooskleuriger uit."

Michael van Gerwen kijkt uit naar toekomst

Van Gerwen bleef ondanks de omstandigheden behoorlijk rustig. "Ik doe dit al een tijdje. Ik speel al twintig jaar op televisie. Ik heb tegen de Taylors, Van Barnevelds en alle grote jongens gespeeld. Of het nu tegen Luke Littler is of tegen anderen, je moet er altijd staan. Het zijn altijd beladen potjes", zei Van Gerwen terecht.

Hij legde het de laatste vijf duels af tegen Littler. Die had daar telkens wel iets spectaculairs voor nodig. "Of mijn eigen onkunde", grapte MvG. "Maar ik denk dat ik goed onderweg ben. Dit kan mij alleen maar helpen richting de aankomende weken. Ik kijk positief naar de volgende wedstrijd."

