De toekomst van Jelle Klaasen hangt aan een zijden draadje. De werelkampioen darts van 2006 dreigt te moeten stoppen vanwege aanhoudende fysieke klachten vanwege dystonie. Ex-prof Vincent van der Voort vindt het 'eeuwig zonde' dat Klaasen dit op nog jonge leeftijd overkomt.

De 41-jarige Klaasen dook weer eens op in de Modus Super Series en kondigde daar aan dat 'dit misschien wel zijn laatste jaar' is. Problemen in zijn werparm zorgen er al sinds 2017 voor dat hij steeds verder afzakt in de dartswereld. Hij hakt nu zelf de knoop door en zegt dat hij na dit jaar stopt als er geen duurzame oplossing voor te vinden is. "Ik vind het goed van hem dat hij die conclusie trekt. Dat hij weigert voor opvulling mee te blijven doen. Dan is dit het", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

"Ik zei het al eerder: zijn worp is gewoon stuk. En nu blijkt dat hij er niet veel meer aan kan doen. Dan is het voor zo'n speler, die zo goed is geweest, ook een lijdensweg", zegt hij over de 41-jarige voormalige halvefinalist op het WK darts bij de PDC. "Je verliest van een hoop mensen en speelt bij lange na niet zo goed als dat je kan. Dan is het echt niet leuk. Hij weet ook hoe hij het al die jaren gedaan heeft en hoe makkelijk en soepel dat ging. Als alles zoveel moeite kost en dit is wat het is..."

Sinds 2017 won en verloor Klaasen op en af nog zijn tourkaart bij de PDC, maar goed was het volgens Van der Voort ook nooit meer. Hij snapt The Cobra dan ook wel als hij zou besluiten te stoppen. "Je was zo'n goede speler en je verliest nu van negentig procent van de mensen op de tour... Daar is geen klap aan. Eeuwig zonde dat hij het heeft. Maar als het niet op te lossen is, kun je wel doorgaan... Maar wat dan? Dat heeft ook geen nut."

In de tweede aflevering deze week van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door spreken Vincent van der Voort en Damian Vlottes met Gian van Veen over zijn debuutseizoen in de Premier League Darts.

