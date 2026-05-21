De eerste Premier League Darts voor Gian van Veen gaat de boeken in als een memorabel debuut. De Nederlandse topdarter verdiende na het halen van de WK-finale zijn uitnodiging, stond meteen in drie avondfinales, kreeg te maken met een enorme fysieke klap en kreeg het aan de stok met Luke Littler. Nu voor hem in Sheffield een einde komt aan zijn Premier League-avontuur, blikt hij met de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door uitgebreid terug.

De 24-jarige Van Veen is hard voor zichzelf als hij zichzelf moet beoordelen met een cijfer voor zijn eerste Premier League Darts-campagne. "Een 5,5, misschien een zesje", zegt hij in een uitgebreide terugblik met deze site. "Het was wel mooi om mee te maken, maar het is niet helemaal gelopen hoe ik gehoopt had. Er zijn ook andere dingen gebeurd tussendoor, maar ik mag ook weer niet ontevreden zijn."

De eerste vier weken waren waanzinnig van Van Veen, die meteen in drie avondfinales stond, overigens zonder er eentje te winnen. "In al mijn emotie in Rotterdam Ahoy (in april, red.) heb ik gezegd dat het niet Premier League-waardig was. Dat voelde toen ook zo. Ik heb niet het spel kunnen laten zien waar ik op had gehoopt. Maar als je tot de voorlaatste week meedoet en kans maakt op de play-offs, mag je daar trots op zijn. Er zijn zoveel spelers geweest die voor het eerst meededen en daarna nooit meer iets hebben laten zien. Dat is bij mij gelukkig niet het geval."

Nierstenen en operatie

Na de meer dan uitstekende start aan zijn debuutjaar, viel Van Veen helemaal weg. Dat kwam vooral door een aanval van nierstenen en een bijbehorende operatie. "Dat heeft heel veel invloed gehad, zeker wel. Niet alleen op de Premier League die weken, maar ook op alle andere toernooien erna. Ik wil niet zeggen dat ik er zonder die nierstenen wel bij had gezeten, maar dan had ik er wel beter voor gestaan. Het was heel zuur en zoiets komt nooit fijn uit, maar helemaal niet in dit Premier League-format."

Van Veen miste door de operatie de Premier League-avond in Berlijn, kreeg daardoor een reglementaire 6-0 nederlaag aan zijn broek tegen Michael van Gerwen en was ook een week later nog lang niet de oude. Daar ligt een groot deel van de reden dat hij de play-offs vorige week in Birmingham zag vervliegen. "Ik heb er meer last van gehad dan dat ik mezelf wijs heb gemaakt. Dat is wel zonde. Nu valt het mee, maar ik ben niet meer dezelfde speler als een paar maanden geleden. Al heb ik wel het gevoel dat het er weer aankomt."

Het eerste half jaar is standaard bomvol voor darters die meedoen aan de Premier League, dus voor debutant Van Veen al helemaal. Zeker gezien die fysieke klap die hij kreeg. "Ik heb wat toernooien laten schieten en miste door die operatie ook de Euro Tour in Wieze, maar ik denk dat ik er nog wel één extra had moeten laten schieten voor mijn eigen schema. Het is wel zwaar geweest, ja."

Ruzie met Luke Littler

Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, kreeg Van Veen het in Manchester ook nog aan de stok met tweevoudig wereldkampioen Luke Littler. De hele dartswereld stond op z'n kop en het ging wekenlang bijna nergens anders meer over. "Het is er veel over gegaan en dat hoort er ook een beetje bij. Gelukkig is het nu gaan liggen. Het heeft mijn spel ook niet zoveel beïnvloed, heb sindsdien ook niet meer tegen hem gespeeld. Dat scheelt. Ik heb hem niet meer of minder gesproken dan voor dat incident. Het is een prima gozer, maar ervoor hadden we ook niet zoveel contact. Er is niet veel spannends aan de hand nu. Een beetje hoi en doei, dat is meer dan genoeg."

De tegenvallende tweede helft van de Premier League gaf Van Veen wel de mogelijkheid om eindelijk van pijlen te wisselen. Op het EK darts vorig jaar haalde hij telkens zijn duim open aan zijn grip, maar durfde hij niet te veranderen van materiaal omdat het zo goed ging. In de Premier League zag hij daar wel het moment voor. "Het moest een keer, ik voelde dat het moment eraan kwam. Na die operatie al helemaal, het zelfvertrouwen was toen toch al weg. Er verandert voor mij nu niet zoveel, behalve dat ik al een maand met hetzelfde setje speel. Voorheen moest ik na elke wedstrijd wisselen."

In Sheffield sluit Van Veen donderdagavond zijn Premier League-debuut af. Hij hoopt Michael van Gerwen nog te passeren op de ranglijst en vijfde te worden. "Dat is toch nog wel mooi, die Nederlandse strijd." Met de drievoudig wereldkampioen trekt hij de laatste weken wat meer op. Josh Rock, een andere debutant, is de speler met wie Van Veen het beste contact had.

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de tweede aflevering deze week van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door spreken Vincent van der Voort en Damian Vlottes met Gian van Veen over zijn debuutseizoen in de Premier League Darts. Daarnaast worden ook alle ins en outs van de afgelopen week onder de loep genomen. Beluister de aflevering hieronder of check in via YouTube, Spotify of Apple Podcasts.

