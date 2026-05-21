Voor Michael van Gerwen en Gian van Veen zit de Premier League van dit jaar er op. Nadat beide topdarters afgelopen week al uitgeschakeld werden voor deelname aan de play-offs, zat de avond er ook donderdag al na één ronde op. Daarmee eindigt de campagne voor beide Nederlanders in mineur.

De laatste avond van de Premier League of Darts in Sheffield is voor de Nederlandse darters vroegtijdig ten eind gekomen. Zowel Gian van Veen als Michael van Gerwen zetten de matige vorm van de afgelopen donderdagen voort. Allebei verloren ze direct hun eerste wedstrijd, waarmee het toernooi er voor hen opzit. Afgelopen week werd al duidelijk dat het behalen van de play-offs er niet meer inzat voor de beide Nederlanders.

'Niet lekker in mijn vel'

Van Veen kwam als eerste Nederlander aan de oche. Hij nam het op tegen Gerwyn Price, die al zeker was van een plekje tijdens de finale-avond. De darter uit Wales heeft zichzelf de afgelopen weken weer volledig teruggevonden, en was ook deze donderdag weer erg goed. Hij versloeg Van Veen met 6-2, en een sterk gemiddelde van bijna 106. Dat betekende voor de Nederlander dat zijn debuut in de Premier League als een nachtkaars uitgaat.

"Ik denk dat iedereen wel beaamt dat ik de laatste tijd niet geweldig in mijn vel zit", begon de darter uit Poederooijen na afloop tegenover Viaplay. "Dat voel ik zelf ook. Het zelfvertrouwen is wat minder en dat merkte ik zelf ook. Scorend kon ik niet bijblijven en daar baal ik van." Zijn blik gaat nu op komend weekend als er een Euro Tour-toernooi op de planning staat in het Duitse Riesa.

Van Gerwen

Michael van Gerwen kwam in de laatste kwartfinale in actie tegen Luke Humphries. Na sterk spel van beide darters liep de score op naar 5-5 en een beslissende leg. Die werd nog erg spannend en het was de Nederlander die de eerste matchdart kreeg. Hij miste echter de bullseye, waarna Humphries de wedstrijd uitgooide: 6-5.

Voor Van Gerwen is het een nieuwe teleurstelling in de Premier League. Hij wist dat toernooi al zeven keer te winnen, maar loopt nu voor het tweede jaar op rij de play-offs mis. Hij mag zich troosten met het feit dat hij de beste Nederlander op de ranglijst is geworden. Van Gerwen is als vijfde geëindigd, één plek voor Van Veen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover