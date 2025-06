Rob Cross komt dit weekend in actie tijdens de US Darts Masters, maar heeft ook wat andere zaken aan zijn hoofd. De succesvolle darter ging financieel behoorlijk de mist in en is daar hard voor gestraft. Nu heeft de oud-wereldkampioen reageert op de situatie.

Wat was er ook alweer aan de hand? Cross richtte in 2017 zijn eigen bedrijf op en werd daar voorzitter van. Niets geks, zou je denken. Ware het niet dat hij beter kan darten dan boekhouden, want er ging het nodige mis met de financiën. Cross vergat jarenlang om honderdduizenden ponden aan belasting te betalen en dat is hem duur komen te staan.

Het ging in totaal om meer dan een half miljoen aan achterstallige betalingen. Cross moet die natuurlijk gewoon terugbetalen en dus zal hij de komende tijd weinig zien van zijn gewonnen prijzengeld. Dat gaat ongetwijfeld voor het grootste gedeelte naar de belastingdienst.

Uiteindelijk kwam er nog een straf. Cross mag de komende jaren geen onderdeel uitmaken van een management van een bedrijf. Hij kan dus ook niet meer de voorzitter van zijn eigen bedirjf zijn en is wat dat soort functies betreft dus geschorst. Cross mag zulke taken tot juni 2030 niet uitvoeren.

Voorafgaand aan het dartstoernooi gign Cross diep door het stof. "Dit is niet het meest trotse moment uit mijn leven. Ik heb iets verkeerd gedaan en daar zal ik eerlijk in zijn", zo vertelt hij in New York aan het aanwezige medium Online Darts. "Je maakt fouten in het leven. Ik ben bereid om die te herstellen. Het zal me blijven achtervolgen, maar ik ga het juiste doen."

Ook spijt vanwege zijn fans

Cross heeft spijt van zijn daden. De man die in 2018 het WK darts won vindt het niet alleen erg voor hemzelf en zijn naasten, maar ook voor de dartsliefhebbers die hem blijven steunen. "Het spijt me dat ik al mijn fans heb teleurgesteld. Ik ga het oplossen en er weer bovenop komen. Hopelijk blijft het niet de rest van mijn leven aan me knagen."

Comeback Michael van Gerwen

In de Verenigde Staten komt Cross de Nederlander MIchael van Gerwen tegen. De drievoudig wereldkampioen was een tijdje afwezig na het nieuws dat hij en zijn partner Daphne gaan scheiden. Mighty Mike viert nu zijn rentree en vertelde onlangs aan Sportnieuws.nl hoe het met hem gaat.