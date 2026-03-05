'Queen of the Palace' Fallon Sherrock heeft een zeer opmerkelijke uitspraak gedaan rondom de steeds toenemende afmeldingen van darters vanwege ziekte. De dartster, die al jaren geldt als één van de beste vrouwen in het circuit, snapt niet dat mannen zich zo snel ziekmelden. Verder maakt ze de vergelijking met haar eigen situatie.

De afgelopen tijd komt het steeds vaker voor dat professionele darters verstek laten gaan bij grote toernooien omwille van hun gezondheid. Zo moest Michael van Gerwen een Premier League-avond en een toernooi op de Euro Tour laten schieten. Ook Gerwyn Price moest afgelopen maand een evenement aan zich voorbij laten gaan.

'Mensen begrijpen niet'

Daar snapt dartskoningin Fallon Sherrock echter niet veel van. The Queen of the Palace heeft zelf in het verleden ook problemen gehad met haar gezondheid, en moest bovendien spelen als ze ongesteld was. "Ik denk niet dat je kunt spelen als je je niet lekker voelt", begint Sherrock nog logisch in gesprek met The Sun. "Maar je moet nog steeds je beste spel laten zien. Ik was ongesteld en ik heb toch gespeeld. Mensen begrijpen de krampen die je dan krijgt niet.”

“Ik wil er niet zijn, maar ik moet wel. Ik moet gaan en ik moet goed zijn. Anders verlies ik", vervolgt de dartster, die historie schreef door als eerste vrouw ooit een wedstrijd te winnen op het WK darts. "Je moet gaan en je moet je best doen. Dus als mensen zeggen dat ze ziek zijn… daar trap ik niet in."

Mannengriep

"Mannengriep, dat bestaat niet. Het kan me niet schelen. Het is gewoon griep, het heeft niets met je te maken omdat je een man bent. Sorry", zo besluit Sherrock. Het lijkt een soort aanval gericht aan het adres van mannelijke darters die steeds vaker verstek laten gaan.

Michael van Gerwen

Overigens is Michael van Gerwen inmiddels weer terug op de tour. Na een tijdje gekwakkeld te hebben met zijn gezondheid is Mighty Mike een stuk fitter. Daarom zal hij deze week 'gewoon' deelnemen bij de Premier League-avond in Cardiff. Hij neemt het op tegen Luke Humphries.

Cardiff

En gelukkig voor het publiek is ook thuisgooier Gerwyn Price van de partij. Als één van de twee Welshe deelnemers aan de Premier League, samen met Jonny Clayton, is alle hoop van de fans op hen gericht. Tenzij er opeens toch iemand last krijgt van griepverschijnselen, al mag dat dan geen 'mannengriep' genoemd meer worden.