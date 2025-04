Dartssensatie Luke Littler neemt opmerkelijk bijbaantje voor extra centen: 'Dat is meer dan genoeg'

De pas achttienjarige Luke Littler heeft al bergen geld verdiend met zijn dartprestaties. Alleen al met zijn wereldtitel begin dit jaar won hij een half miljoen pond. Toch heeft Littler een bijbaantje erbij, eentje die hem aan het hart ligt.

Littler is met bijna twee miljoen volgers op Instagram een attractie voor veel bedrijven. Die spelen daar dan ook handig op in door overeenkomsten te sluiten. De nieuwste partner is Deliveroo, de Britse variant van Thuisbezorgd, dat maaltijden aan huis bezorgd. Voor Deliveroo is The Nuke op zoek naar de beste kebab van Groot-Brittannië.

Extra geld in het laatje

De Best Kebab Award wordt namelijk uitgereikt en daar springt Deliveroo handig op in door de Engelse dartssensatie te strikken. Bij zijn debuut op het WK in 2023 zei hij na zijn eerste overwinning wel fan te zijn van het lekkernij. "Ik heb mijn beste kebab uitgekozen, kies nu de jouwe", zegt Littler in het promotiefilmpje van de bezorgdienst.

Littler zelf is geen fan van knoflook- of een pittige saus. "Gewoon de standaard mayonaise, met sla döner wrap", onthulde hij tijdens het WK van 2024. Een sportmarketeer zei tegenover The Sun: "Ik verwacht dat Luke met deze nieuwe reclamecampagne zo'n £50.000 verdient. Dat is meer dan genoeg om hem de rest van zijn leven van kebab te voorzien."

Littler mateloos populair

Littler kreeg onlangs ook al een aardige cheque van boohooMAN. Voor een eenjarige deal krijgt hij naar verluidt 200.000 pond. Hij omschrijft het kledingmerk als 'natuurlijke match'. "Ze begrepen mijn stijl vanaf dag één en hebben me enorm gesteund tijdens mijn reis", zegt The Nuke. "Ik kijk ernaar uit om iets bijzonders te creëren dat zowel dartfans als modeliefhebbers aanspreekt. Het beste moet nog komen."

Littler wordt ook gesponsord door dartmerk Target, dat zijn pijlen maakt. Een expert beweert dat de jonge Engelsman vanwege zijn volgersaantal tot 15.000 pond per Instagram-post kan verdienen.