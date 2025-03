Dit is Luke Littler (18): Engelse dartsensatie én gamer is miljonair en jongste wereldkampioen ooit

De meeste darters doen er jaren over om de top te bereiken, als dit hen überhaupt ooit lukt. Voor Luke Littler gelden die regels niet. Littler is de nieuwe wereldkampioen darts, nadat Luke 'The Nuke' vorig jaar als een atoombom de professionele dartswereld binnenstormde. De gamende darter - die op 21 januari zijn achttiende verjaardag vierde - pakt een bijzonder record.

De toen nog 16-jarige Littler stond bekend als een groot talent. Maar de prestaties die hij op het WK darts 2024 leverde, had niemand verwacht. De Engelsman liet direct zijn kwaliteit zijn. Hij versloeg Nederlander Christian Kist met een gemiddelde van 106,12. Nog nooit gooide een WK-debutant zó goed.

Broodje kebab

De snelle darter die vol zelfvertrouwen op het podium stond, haalde als jongste darter ooit de finale van het WK darts én pakte vervolgens het record van Michael van Gerwen af als jongste wereldkampioen ooit. In 2024 was Luke Humphries nog te sterk in de finale. Littlers prestaties waren niet het enige punt van interesse bij de (internationale) media. Toen hij na winstpartijen in de openingsrondes Londen indook voor een broodje kebab, werd hij omgetoverd tot een kebab-etende tiener. Hij won zelfs bijna een levenslang aanbod aan broodjes kebab.

18 maanden

Littler werd geboren in een klein Engels stadje genaamd Warrington, in de buurt van Liverpool en Manchester. Zijn eerste pijlen gooide hij toen hij slechts anderhalf jaar was. Zijn vader kocht een magnetisch dartbord waar Littler voor het eerst op de triple-20 mikte. Op zesjarige leeftijd zou hij zijn eerste 180'er hebben gegooid en toen hij dertien jaar was gooide hij de perfecte leg. Een negendarter. Op 14-jarige leeftijd won hij zijn eerste titel bij de senioren, het startschot voor een rijke carrière.

Titels regenen

Inmiddels is het dieet van Littler minder het gesprek van de dag. Littler is een jaartje ouder - 'al' achttien jaar - en is een ware publiekslieveling geworden. Dartsfans kopen tickets voor hem. Ook in Alexandra Palace op het WK darts was de Engelsman vooraf een van de grote favorieten voor de titel. Logisch, want Littler zette na de WK-finale zijn spectaculaire vorm door. Enkele weken na die finale won hij al zijn eerste titel PDC. De trofee van de Bahrain Darts Masters was voortaan voor hem.

Later in het jaar schreef hij ook de Grand Slam of Darts op zijn naam. Met het winnen van de Premier League Darts klotste niet alleen het geld binnen, maar werd hij ook de jongste winnaar van een PDC-major. In Amsterdam won Littler ook nog eens de World Series of Darts Finals. Wat hij doet om tot die prestaties te komen? Vooral veel gamen. Een potje EA FC (voorheen FIFA) op zijn Xbox of een spelletje op zijn telefoon.

WK 2025

Die gewoontes wierpen ook tijdens op het WK 2025 zijn vruchten af bij de jonge Brit. Hij reeg de 180'ers aaneen en waar toppers als Luke Humphries, Michael Smith en Rob Cross al vroeg sneuvelden in Alexandra Palace, bereikte Littler 'gewoon' in de finale. Zijn tweede op rij. Alleen legende Phil Taylor deed dat hem na.

In de droomfinale op 3 januari 2025 nam hij het op tegen Michael van Gerwen. Littler pakte in die eindstrijd het record van Van Gerwen als jongste WK-winnaar ooit af. Daar had Littler overigens nog wel even de tijd voor, want MvG werd in 2014 op 24-jarige leeftijd wereldkampioen. De jonge Engelsman bereikt pas in 2031 die leeftijd. Vooralsnog is hij 'pas' 18 jaar en ligt de (darts)wereld aan zijn voeten.

Phil Taylor

En wie dacht dat Littler misschien een eendagsvlieg zou zijn: hij gaat in 2025 vooralsnog gewoon door met prijzen winnen. Zo pakte hij al de UK Open en won hij de eerste Euro Tour van het jaar. In de Premier League Darts won hij al drie avonden en is daarmee sowieso weer topfavoriet om zijn eigen titel te verdedigen in mei. Binnenkort komt er ook een clash waar veel dartsfans naar uitkijken: een wedstrijd tegen levende legende Phil Taylor.

Luke Littler

Profiel Luke Littler Bijnaam The Nuke Leeftijd 18 Woonplaats Warrington Deelnames aan PDC WK darts 2 Aantal keren wereldkampioen 1 Opkomstnummer Greenlight - Pitbull

