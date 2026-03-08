De ontknoping van de UK Open Darts 2026 in Minehead vond zondagavond plaats. In de finale stonden de Britten Luke Littler en Gerwyn Price tegenover elkaar. Na een spannend duel trok Littler uiteindelijk de winst naar zich toe.

Net zoals vorig jaar stonden de twee darters tegenover elkaar in de finale van de UK Open. Toen won Littler de finale met 11-2. Wade was er daarom op gebrand om dit jaar een betere partij op de mat te leggen.

Moeizaam begin Wade

De verliezend finalist van 2025 begon echter zeer moeizaam aan de partij. Littler nam namelijk het initiatief en trok de eerste twee legs naar zich toe. Uiteindelijk kwam Wade in de vierde leg voor het eerst op het scorebord via een 60-finish. Vervolgens wist hij zelfs de achterstand weg te poetsen en kwam terug tot 3-3.

Na tien legs leidde Littler met 6-4, maar Wade gaf zich niet gewonnen en trok de stand twee legs later alweer gelijk: 6-6. Daarna ging het lange tijd gelijk op, tot Wade twee kansen liet liggen om op 8-8 te komen.

Littler loopt uit

Die missers bleken kostbaar, want Littler profiteerde optimaal en liep uit naar 10-7. De 19-jarige Brit trok vervolgens ook de achttiende leg naar zich toe, zette daarmee de eindstand op 11-7 en schreef zo de UK Open opnieuw op zijn naam. Een schrale troost voor Wade: deze finale was spannender dan vorig jaar.

Laatste Nederlander

Danny Noppert was de laatst overgebleven Nederlander in Minehead. De Fries strandde uiteindelijk in de kwartfinale die hij verloor van Littler. De Nederlander, die vrijdagavond en zaterdag nog ziek was, bood in eerste instantie nog knap weerstand, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen. Noppert nam een 3-0 voorsprong en bleef tot 5-5 in het spoor van de mondiale nummer één, waarna Littler overtuigend doordrukte en met 10-6 won.

UK Open

De UK Open geldt als een van de populairste toernooien van de PDC. Waar het WK 128 deelnemers telt, doet de UK Open daar met 160 spelers nog een schep bovenop. Tussen die deelnemers zitten ook amateurs, die zich via Engelse kroegtoernooien hebben geplaatst en het toernooi een bijzonder karakter geven.

Niet voor niets staat de UK Open bekend als de ‘FA Cup van het darts’. Dat is een verwijzing naar het oudste bekertoernooi in het Engelse voetbal, dat volgens een vergelijkbaar principe werkt. Van amateurs tot absolute topploegen: iedereen kan daar in elke ronde aan elkaar gekoppeld worden. Precies dat maakt ook de UK Open zo uniek.