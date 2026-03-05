Oud-wereldkampioen darts Mark Webster moest de afgelopen tijd ziek toekijken, en moest daardoor onder andere de Premier League-avond in Glasgow laten schieten. Niemand wist wat er precies aan de hand was met de Welshman, die al jaren een graag geziene analist is. Nu komt Webster zelf met een hoopgevende update over zijn gezondheid.

Net zoals er de afgelopen maand een griepvirus heerste in Europa, waande zich ook in de dartswereld een hele rits aan ziektegevallen. Onder andere Michael van Gerwen en Gerwyn Price moesten wedstrijden laten schieten omwille van hun gezondheid. En dus ook analist Mark Webster.

'Medisch probleem'

Webster gaf aan met een 'persoonlijk, medisch probleem' te kampen. Daardoor besloot de oud-darter, die als bijnaam The Spider heeft, samen met zijn management Modus de komende tijd niet te werken. Dat riep gelijk veel vragen op. Wat was er nou precies aan de hand met de voormalig wereldkampioen op Lakeside? Een week later komt Webster met een nieuwe update.

Deze week verscheen de Welshe analist plots in de podcast Love the Darts van Sky Sports. "Er is iets bij mij opgedoken en ik krijg nu een behandeling", zo begint Webster over zijn gezondheid. "Het lijkt langzaamaan te werken."

Hoopvol

“Hopelijk wordt de situatie over een maand opnieuw bekeken en dan hoop ik terug te kunnen keren. Ik heb al veel te veel gemist en ik wil graag weer terugkeren", vervolgt de voormalig loodgieter.

Als echte dartsfanaat mist Webster het om dagelijks met 'zijn' sport bezig te zijn. “Het is in ieder geval fijn om met jullie te kunnen praten. Het is leuk om er toch een beetje bij betrokken te zijn.” Het plotse gemis van de populaire analist leidde tot een stortvloed aan berichtjes van bezorgde fans. Dat heeft de Welshman goed gedaan.

Berichtjes van fans

Over de lieve reacties van de fans zei Webster: “Ik heb een aantal aardige berichten via social media gekregen. Dat was erg leuk en hoewel ik graag naar darts kijk, is niets hetzelfde als er zelf bij betrokken te zijn. Ik ben erg gretig om weer terug te keren", besluit Webster. Voorlopig staat hij dus nog even naast de oche, maar de analist hoopt zo snel mogelijk weer aan te sluiten bij het dartscircus.

Bescheiden dartscarrière

Als analist is de carrière van Webster, met functies bij het WK darts en de Premier League voor dartsgiganten Sky Sports en iTV, tot grote hoogte gestegen. Als darter kende hij minder succes. Na zijn WK-titel bij de BDO op Lakeside in 2008 stapte de Welshman over naar de PDC. Daar haalde hij meerdere halve finales, en één keer de finale van een major, maar echte prijzen bleven uit.