Luke Littler slaat de handen ineen met een wereldberoemde fastfoodketen. De Engelse darter heeft er nooit een geheim van gemaakt van vet eten te houden en dan is hij bij zijn nieuwe sponsor op het juiste adres.

Littler is namelijk hét nieuwe gezicht van McDonald's in Groot-Brittannië, waar hij de nieuwste burger promoot: The Big Arch. Die bestaat uit twee burgers, meerdere plakken witte cheddar kaas, knapperige én gesnipperde uitjes, sla, augurken en natuurlijk afgetopt met de speciale saus. Dat allemaal verpakt in een broodje met maan- en sesamzaad.

'The Big Arch is geland', plaatst Littler bij een post waar 'betaald' partnerschap bij staat op Instagram. The Nuke krijgt er dus centjes voor om het te plaatsen. 'Ga het bekijken en zie waar de hype allemaal over gaat!', staat er nog meer bij.

Opname in eigen achtertuin

McDonald's heeft met het reclamespotje slim ingespeeld op Littlers achtergrond. In een grijze polo betrad de Engelsman de vestiging in zijn woonplaats Warrington, waar hij net als bij grote dartwedstrijden door een menigte liep die high-fives wilde. Na wat rek- en strekwerk legt Littler aan om te gooien en hij mikt op het icoontje van The Big Arch. Na een tijdje is ordernummer 180 - hoe kan het ook anders - klaar en neemt hij flinke hap uit de nieuwe burger.

Littler poseerde ook met de nieuwste maaltijd van McDonald's en nam ook nog even de tijd om met het personeel dat werkzaam was op de foto te gaan. "We hoorden dat hij een soort deal heeft gesloten", sprak een omstander tegen The Sun. "Er waren figuranten die juichten toen hij binnenkwam en ze sloten de zaak drie of vier uur lang af terwijl ze aan het filmen waren. Er was ook een beveiliger bij hem. Er was maar één cameraploeg en de beveiliging zorgde ervoor dat niemand zijn telefoon binnen had."

Andere deals

Littler timmert flink aan de weg, en niet alleen als darter. Door zijn prestaties aan de oche wordt hij steeds interessanter voor grote merken. Zo werkt hij al samen met Xbox, tekende hij een lucratieve deal met BohooMAN en kreeg hij geld voor een oproep om de beste kebab te vinden.

World Cup of Darts

Littler speelde kort na de opname op de World Cup of Darts in Duitsland, wat uitliep op een fiasco. De wereldkampioen werd samen met nummer één van de wereld Luke Humphries al in hun eerste partij uitgeschakeld door het gastland. Littler was weer het mikpunt van boegeroep door de fans. Hij besloot daarom wederom een Euro Tour in Duitsland over te slaan.