Wesley Plaisier verloor zaterdag na een spannend duel van de Pool Krzystof Ratajski in de derde ronde van het WK darts. Door zijn nipte nederlaag loopt de Nederlander een behoorlijk bedrag aan prijzengeld mis.

De PDC heeft voor dit WK darts het prijzengeld flink omhoog gegooid. De wereldkampioen krijgt het magische bedrag van 1,1 miljoen euro en alle rondes daaronder zijn verdubbeld ten opzichte van vorig WK. Wat dat betreft profiteert Plaisier daar flink van.

Vanaf de derde ronde gaat het bedrag aan prijzengeld met grotere stappen omhoog dan de eerste en tweede ronde. Wie de vierde ronde haalt, krijgt al bijna het dubbele ten opzichte van de ronde ervoor. Een flinke aderlating voor Plaisier, die voor stond in de derde ronde, maar uiteindelijk toch de winst aan zich voorbij zag glippen. Zijn wedstrijd tegen Ratajski eindigde in 3-4 in sets.

Prijzengeld Plaisier

Omdat Plaisier de derde ronde wist te behalen, keert hij met een bedrag van 35.000 pond, omgerekend 39.000 euro, uit Ally Pally. Had de Nederlander de derde ronde overleefd, dan was hij in elk geval verzekerd van 60.000 pond (68.000 euro) in de vierde ronde.

De uiteindelijke winnaar van het WK gaat zelfs naar huis met het schokkende bedrag van één miljoen pond (1,13 miljoen euro). Niels Zonneveld, Kevin Doets, Gian van Veen, Jermaine Wattimena en Michael van Gerwen zijn nog altijd kanshebbers.

Prijzengeld WK darts

Winnaar: 1 miljoen pond (1,13 miljoen euro)

Verliezend finalist: 400.000 pond (450.000 euro)

Halvefinalisten: 200.000 pond (227.000 euro)

Kwartfinalisten: 100.000 pond (113.000 euro)

Vierde ronde: 60.000 pond (68.000 euro)

Derde ronde: 35.000 pond (39.000 euro)

Tweede ronde: 25.000 pond (28.000 euro)

Eerste ronde: 15.000 pond (17.000 euro)

